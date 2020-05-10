لعبة العبقري الشرير Evil Genius الآن مجانا .. وإليك كيفية تفعيلها

قامت شركة Rebellion Developments البريطانية لألعاب الفيديو، والمالكة للعبة Evil Genius أو العبقرى الشرير، بمنح لاعبيها فرصة الدخول على موقعها الإلكترونى وتسجيل حساب والقيام بلعب Evil Genius مجانا.





وبحسب موقع GAME RANT فإن المستخدمين عليهم الدخول على حساب شركة Rebellion المالكة للعبة Evil Genius والقيام بتسجيل الدخول ثم القيام بعمل حساب على موقع الألعابSteam وربط الحسابين ثم الدخول على العبة ولعبها مجانا بدون أى رسوم اشتراك.









ومن المقرر أن يستمر هذا العرض مجانى لفترة حتى إصدار الجزء الثانى من اللعبة وهو Evil Genius 2 ، حيث من المحتمل أن تصدر في بداية العام للاعبين، ولم تصرح الشركة حتى الآن موعد إنتهاء العرض المجانى.





ولعبة Evil Genius تم إطلاقها في عام 2004، وتتمتع بقدرتها على تقديم محاكاة جيدة ، كما أن اللعبة تتميز بشعبية كبيرة بسبب محتواها العقلى المرتفع في القيام بأعمال الشر إلى جانب الفكاهة والمرح.





ويعتبر العرض المجانى للعبة Evil Genius ليس العرض الأول الذى تقدمه شركة Rebellion Developments حيثث قدمت عروضا مجانية على ألعاب مثل Zombie Army 4: Dead War على منصة Google Stadia جوجل ستاديا للألعاب، وذلك في الوقت التى تقدم فيه شركات ومنصات الألعاب العديد من العروض المجانية لمواجهة فيروس كورونا.



