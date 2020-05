عرض لفترة محدودة..حمل لعبة GTA 5 مجانًا

يين حول العالم، ولكن عيبها الوحيد هو سعرها الباهظ لكي تحصل عليها، إلا أنه بات يمكنك تحميل النسخة الرسمية من GTA 5 الآن مجانًا لأجهزة الكمبيوتر عبر متجر Epic Games والاحتفاظ بها بشكل دائم . تمتلك اللعبة الإلكترونية الشهيرة GTA شعبية ضخمة منذ أول إصدار لها، حيث استطاعت تكوين عشاق لها بالملاوالاحتفاظ





وللعلم يواجه موقع Epic Games صعوبات تقنية وأعطال بسبب وجود ضغط كبير من التحميلات، لذلك يضطر المستخدمون للمحاولة عدة مرات من أجل الحصول على النسخة المجانية التى تتوفر بشكل مجاني حتى يوم 21 مايو الجاري.





وأوضحت منصة Epic Games Store، عبر تغريدة على تويتر أن المستخدمين قد يستغرقون أوقات طويلة لتحميل اللعبة، وهناك أكثر من 500 بلاغ بسبب صعوبة التحميل.





ويقدم متجر Epic Games Store ألعاب مجانية كهدايا للمستخدمين منذ ديسمبر 2018، والتى تضم عروض لألعاب شهيرة مثل What Remains of Edith Finch و The Witness و Celeste.





وتعتبر لعبة GTA من أكثر الألعاب الإلكترونية تسلية، والتى تحظى بإعجاب الملايين حول العالم، لما تقدمه من مغامرات وإثارة للمستخدمين، حيث تجمع اللعبة بين قيادة السيارات والمغامرات والمطاردة .