وكالة ستاندرد آند بورز تزف خبرا سعيدا للشعب اللبناني

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني، للبنان طويل الأجل بالعملة المحلية من “CC” إلى “CCC”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أبقت على تصنيفه بالعملة الأجنبية عند “SD” (تعثر انتقائي).

واشارت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف المحلي تعكس تقييمها لاحتمالات الاستقرار النسبي في المدى القريب، رغم استمرار المخاطر المرتفعة.

تخلف لبنان عن السداد

فيما حذّرت ستاندرد آند بورز من خطر تخلف لبنان عن سداد ديونه المحلية ما زال قائماً، في ظل ضغوط الإنفاق العام، ومحدودية القدرة على الوصول إلى الأسواق، وضعف الإدارة والحوكمة، إضافة إلى قيود السيولة في النظام المصرفي والبيئة الاقتصادية الأقل دعماً.

كما نوهت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، إلى أنها لا تتوقع إحراز أي تقدم ملموس في ملف إعادة هيكلة الديون على المدى القريب.