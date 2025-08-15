قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من داخل الطائرة.. ترامب ينتظر وصول بوتين إلى ألاسكا
أرانب الزومبي تثير الرعب في أمريكا وتحذيرات بالابتعاد عنها.. ما القصة؟
بدء التسجيل الإلكتروني لرغبات الطلاب بجامعة القاهرة الأهلية 2025 بهذا الموعد
سلسلة زلازل تضرب كاليفورنيا ولوس أنجلوس
وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بورنموث في افتتاحية البريميرليج
وزراء خارجية ٣١ دولة عربية وإسلامية يدينون تصريحات وخطط إسرائيل ويؤكدون دعم حقوق شعب فلسطين
غسل قدم الزوج| سناء منصور تثير الجدل بهذا التصريح
مراسل القاهرة الإخبارية: قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين تبحث إنهاء الحرب وملفات أخرى حساسة
محافظ البحر الأحمر: مشروعات تعليمية كبرى بالغردقة بتكلفة تتجاوز 91 مليون جنيه
وزير أردني أسبق: نتنياهو يسعى لتحقيق "إسرائيل الكبرى" بفكر تلمودي قديم
وحدات بديلة.. الإسكان توضح كيفية تلقي طلبات المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس لبنان الأسبق : تصريحات نعيم قاسم تهدد بقاء بلادنا والسلم الأهلي

ميشال سليمان
ميشال سليمان
عبد الخالق صلاح

قال الرئيس اللبناني الأسبق ميشال سليمان، في تصريح لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن تصريحات نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، "خطيرة للغاية وتمثل تهديدًا مباشرًا لبقاء لبنان والسلم الأهلي". 

وأوضح أن اللبنانيين قدّموا على مدى سنوات كل أشكال الدعم للمقاومة، لكن "لم يعد من الممكن الصمت على تفردها بقرار الحرب"، مشددًا على أن الموقف الأخير الذي أعلنه قاسم "يمس جوهر الشراكة الوطنية ويعرض الكيان اللبناني للخطر تحت ذريعة المقاومة".

وأضاف سليمان أن المقاومة، التي كانت تحظى بدعم وطني واسع، "انحرفت عن مسارها حين بدأت بالتدخل في حروب وصراعات خارجية، الأمر الذي ألحق الضرر بالصمود اللبناني وأضعف وحدته الداخلية". 

وأشار إلى أن "كلام قاسم يطيح برسالة لبنان ووثيقة الوفاق الوطني – اتفاق الطائف – وينتهك سيادته، كما يفتح الباب أمام العدو الإسرائيلي لمواصلة تدمير لبنان وصيغته الفريدة القائمة على التعددية، وهي الصيغة التي لطالما عارضتها إسرائيل".

وأكد الرئيس اللبناني الأسبق أن لبنان "لن يقبل أبدًا بهزيمة الإرادة الوطنية الجامعة أو أن تحل محلها إرادة الخارج"، في إشارة إلى "أجندات إيران والحوثيين وما تبقى من أطراف محور الممانعة". 

ولفت إلى أن قرار مجلس الوزراء، الذي أُقرّ بأغلبية ساحقة مع امتناع أربعة وزراء فقط عن التصويت من دون معارضة، كان قد أكد في وقت سابق على حصر السلاح بيد الدولة، وهو ما يجب الالتزام به دون استثناء.

وشدد سليمان على أن "المصلحة الوطنية العليا تقتضي التمسك بالقرار السيادي اللبناني المستقل ورفض أي محاولات لتوريط البلاد في حروب لا تخدم إلا مصالح خارجية"، داعيًا جميع القوى السياسية إلى "الاصطفاف خلف الدولة ومؤسساتها الدستورية لحماية لبنان من الانزلاق نحو الفوضى والانقسام".

الرئيس اللبناني الأسبق ميشال سليمان القاهرة الإخبارية نعيم قاسم أشكال الدعم للمقاومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سليمان عيد

نجل سليمان يهاجم الترند بسبب الشائعات المثارة حول سبب وفاة والده

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

عامل دليفري الأميرية

سقوط المتهم بحيازة سلاح أبيض وترويع مواطن في الأميرية

الراقصة بوسي الأسد

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات .. كيف يعالج الثوم التهاب المسالك البولية .. هذه الأمراض ناجمة عن قلة النوم

الأنيميا

أطعمة طبيعية لحمايتك من الأنيميا وعلاجها بالتغذية السليمة

برج القوس

برج القوس| حظك اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025.. توفير المال

بالصور

مهرجان العلمين الجديدة.. توافد الجمهور على حفل مروان بابلو وليجى سى وشهاب

حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب
حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب
حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب

الشاي الأخضر سر حماية الدماغ من الزهايمر وتحسين الذاكرة.. دراسة توضح

الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر
الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر
الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر

طائرة مسيرة تحلق 3 أيام بالطاقة الشمسية

طائرة
طائرة
طائرة

5 عادات صباحية لفقدان الوزن بسرعة وحرق الدهون بشكل طبيعي

عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون
عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون
عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون

فيديو

فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

خيانة أم حب آخر؟ فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد