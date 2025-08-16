الليلة.. الزمالك يتحدى المقاولون العرب في ثاني جولات الدوري المصري

يستعد فريق الكرة الاول بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب اليوم السبت علي استاد القاهرة في اطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

ويواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب اليوم السبت باستاد القاهرة، فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا فى المباراة السابقة بهدفين دون رد.

وتذاع مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر قنوات اون تايم سبورت.

واهتم الجهاز الفني للزمالك خلال اليومين الماضيين بتحليل أداء المقاولون العرب عبر مقاطع فيديو لمبارياته الأخيرة، لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه.

قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن قائمة الأبيض لخوض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من: محمد عواد .

محمد صبحي.

محمود الشناوي.

عمر جابر.

محمود حمدي الونش.

حسام عبد المجيد.

محمد إسماعيل.

محمود بنتايج.

صلاح مصدق.

نبيل عماد دونجا.

محمد شحاتة.

سيف جعفر.

خوان ألفينا بيزيرا.

آدم كايد.

أحمد عبد الرحيم "إيشو".

عبد الله السعيد.

ناصر ماهر.

عبد الحميد معالي.

عدي الدباغ.

ناصر منسي.

عمرو ناصر.

أحمد شريف.

واستبعد الجهاز الفني كل من، محمود جهاد لإصابته بإجهاد عضلي وأحمد ربيع بسبب خضوعه للمرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي، والأنجولي شيكو بانزا بسبب شكواه من إجهاد في العضلة الضامة، وتم الاتفاق بين الجهازين الطبي والفني على إراحة اللاعب بسبب تلاحق المباريات.