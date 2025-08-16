قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النقل تناشد المواطنين بضروة الالتزام بعدم اقتحام المزلقانات
السيطرة على حريق مخزن في الفجالة بدون إصابات
مجـ.زرة إسرائيلية ..إستشهاد 5 أفراد من عائلة واحدة في مخيم البريج
بدون إصابات.. إخماد حريق مطعم في الخليفة
شاب ينهي حياته من أعلى كوبري المراريق بالتبين
بوتين يغادر ألاسكا بعد انتهاء مباحثاته مع ترامب
بوتين يضع الزهور على أضرحة الطيارين السوفييت في ألاسكا
تامر حسني يتألق بحفل رأس الحكمة.. ويطلب بالدعاء لـ منير | صور
انقاذ حياة طفلة من داخل مصعد في بالقاهرة
‎ريبيرو يشيد بهجوم الأهلي ويكشف سبب مشاركة ديانج وبن شرقي
اللواء أيمن الدالى: تأهيل طالب الكلية البحرية بقدر وافر من عدة علوم
مكرونة بالجبن ماك أند تشيز.. الراحة في طبق واحد
رياضة

الدرديري: الزمالك ينافس الأهلي على الدوري

عمرو الدرديري
عمرو الدرديري
ميرنا محمود

علق الإعلامي عمرو الدردير  على أداء فريق الزمالك في الدوري الممتاز عبر تصريحات مع الإعلامي مهيب عبد الهادي.

وقال عمرو الدردير: الزمالك مش هينافس بيراميدز على المركز الثاني ،أحنا داخلين ننافس الأهلي علي الدوري. 

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، امس الجمعة، استعداداته لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها التاسعة مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الفارس الأبيض لمواصلة انتصاراته بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في الجولة الأولى، وحصد أول ثلاث نقاط.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن قائمة الأبيض لخوض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

محمد عواد .

محمد صبحي.

محمود الشناوي.

عمر جابر.

محمود حمدي الونش.

حسام عبد المجيد.

محمد إسماعيل.

محمود بنتايج.

صلاح مصدق.

نبيل عماد دونجا.

محمد شحاتة.

سيف جعفر.

خوان ألفينا بيزيرا.

آدم كايد.

أحمد عبد الرحيم "إيشو".

عبد الله السعيد.

ناصر ماهر.

عبد الحميد معالي.

عدي الدباغ.

ناصر منسي.

عمرو ناصر.

أحمد شريف.

واستبعد الجهاز الفني كل من، محمود جهاد لإصابته بإجهاد عضلي وأحمد ربيع بسبب خضوعه للمرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي، والأنجولي شيكو بانزا بسبب شكواه من إجهاد في العضلة الضامة، وتم الاتفاق بين الجهازين الطبي والفني على إراحة اللاعب بسبب تلاحق المباريات.

عمرو الدرديري الزمالك اداء الزمالك الدوري الممتاز

مكرونة بالجبن ماك أند تشيز.. الراحة في طبق واحد
شاورما دجاج منزلية.. طعم شهي في دقائق

برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025. كن حالمًا وراعي التوازن

برج الدلو حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025.. طاقة إيجابية تدفعك للابتكار

