الدرديري: الزمالك ينافس الأهلي على الدوري

علق الإعلامي عمرو الدردير على أداء فريق الزمالك في الدوري الممتاز عبر تصريحات مع الإعلامي مهيب عبد الهادي.

وقال عمرو الدردير: الزمالك مش هينافس بيراميدز على المركز الثاني ،أحنا داخلين ننافس الأهلي علي الدوري.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، امس الجمعة، استعداداته لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها التاسعة مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الفارس الأبيض لمواصلة انتصاراته بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في الجولة الأولى، وحصد أول ثلاث نقاط.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن قائمة الأبيض لخوض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

محمد عواد .

محمد صبحي.

محمود الشناوي.

عمر جابر.

محمود حمدي الونش.

حسام عبد المجيد.

محمد إسماعيل.

محمود بنتايج.

صلاح مصدق.

نبيل عماد دونجا.

محمد شحاتة.

سيف جعفر.

خوان ألفينا بيزيرا.

آدم كايد.

أحمد عبد الرحيم "إيشو".

عبد الله السعيد.

ناصر ماهر.

عبد الحميد معالي.

عدي الدباغ.

ناصر منسي.

عمرو ناصر.

أحمد شريف.

واستبعد الجهاز الفني كل من، محمود جهاد لإصابته بإجهاد عضلي وأحمد ربيع بسبب خضوعه للمرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي، والأنجولي شيكو بانزا بسبب شكواه من إجهاد في العضلة الضامة، وتم الاتفاق بين الجهازين الطبي والفني على إراحة اللاعب بسبب تلاحق المباريات.