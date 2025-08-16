مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن طلب الزمالك لحكام أجانب

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي حقيقة طلب الزمالك لحكام أجانب لمبارياتة في الدوري الممتاز عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

و كتب مهيب عبد الهادي : انباء .. الزمالك لن يطلب حكام أجانب هذا الموسم لمبارياته.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها التاسعة مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الفارس الأبيض لمواصلة انتصاراته بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في الجولة الأولى، وحصد أول ثلاث نقاط.

ومن المنتظر أن يشهد المران الختامي تجهيز المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا للثنائي الجديد، المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، والجناح البرازيلي خوان ألفينا، تمهيدًا لظهورهما الأول في لقاء المقاولون العرب.

وكان فيريرا فضل عدم الدفع بعدي الدباغ في مباراة سيراميكا، خاصة مع تأخر تسجيل هدف التقدم حتى اللحظات الأخيرة، لتجنب وضع اللاعب تحت ضغط مبكر، إلا أن المهاجم الفلسطيني بات جاهزًا الآن بعد خضوعه لبرنامج بدني مكثف خلال الفترة الماضية.