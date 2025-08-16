قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 7 أشخاص بتسمم غذائي بإحدى قرى ملوي بالمنيا
النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 16 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن طلب الزمالك لحكام أجانب
فاركو أحد أضعف فرق الدوري .. إعلامي يعلق على مباراة الأهلي
الكرملين :مشاركة وزير الدفاع في اللقاء الموسع خلال قمة بوتين وترامب
علاء كمال: كل مباريات الزمالك صعبة..والفارق سيكون في الدوافع
تامر عبدالمنعم: تيك توك أصبح مهنة.. والبلوجرز يشترون سيارات وعقارات
مدرب فاركو: الأخطاء الدفاعية والتغييرات أثرت على النتيجة أمام الأهلي
بهدف صلاح.. ليفربول يكتسح بورنموث برباعية في الدوري الإنجليزي
خبير : مبادرة تخفيض الأسعار خطوة إيجابية لدعم المواطن وضبط الأسواق
جوجل تكشف عن هاتف Pixel 10 Pro Fold ببطارية ضخمة وتصميم مألوف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن طلب الزمالك لحكام أجانب

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي حقيقة طلب الزمالك  لحكام أجانب لمبارياتة في الدوري الممتاز عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

و كتب مهيب عبد الهادي : انباء .. الزمالك لن يطلب حكام  أجانب هذا الموسم  لمبارياته.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها التاسعة مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الفارس الأبيض لمواصلة انتصاراته بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في الجولة الأولى، وحصد أول ثلاث نقاط.

ومن المنتظر أن يشهد المران الختامي تجهيز المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا للثنائي الجديد، المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، والجناح البرازيلي خوان ألفينا، تمهيدًا لظهورهما الأول في لقاء المقاولون العرب.

وكان فيريرا فضل عدم الدفع بعدي الدباغ في مباراة سيراميكا، خاصة مع تأخر تسجيل هدف التقدم حتى اللحظات الأخيرة، لتجنب وضع اللاعب تحت ضغط مبكر، إلا أن المهاجم الفلسطيني بات جاهزًا الآن بعد خضوعه لبرنامج بدني مكثف خلال الفترة الماضية.

برج الميزان حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025.. ابحث عن الإنسجام

برج الميزان حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025

برج الحمل حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025..: ثق في نفسك أكثر

برج العذراء حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025.. استمتع باللحظة

برج الثور حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025..حافظ على الهدوء وكن صبورًا

