محافظ أسوان: السيطرة على حريق محطةكهرباء بإدفو وعودة التيار .. شاهد
إصابة 7 أشخاص بتسمم غذائي بإحدى قرى ملوي بالمنيا
النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 16 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن طلب الزمالك لحكام أجانب
فاركو أحد أضعف فرق الدوري .. إعلامي يعلق على مباراة الأهلي
الكرملين :مشاركة وزير الدفاع في اللقاء الموسع خلال قمة بوتين وترامب
علاء كمال: كل مباريات الزمالك صعبة..والفارق سيكون في الدوافع
تامر عبدالمنعم: تيك توك أصبح مهنة.. والبلوجرز يشترون سيارات وعقارات
مدرب فاركو: الأخطاء الدفاعية والتغييرات أثرت على النتيجة أمام الأهلي
بهدف صلاح.. ليفربول يكتسح بورنموث برباعية في الدوري الإنجليزي
خبير : مبادرة تخفيض الأسعار خطوة إيجابية لدعم المواطن وضبط الأسواق
رياضة

علاء كمال: كل مباريات الزمالك صعبة..والفارق سيكون في الدوافع

أكد علاء كمال، نجم الزمالك السابق، أن مواجهة المقاولون العرب ستكون صعبة في منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري المممتاز.

وقال كمال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "من المهم المكسب وحصد الثلاث نقاط في بداية الدوري من أجل الحصول على الثقة والفارق هو من يصنع الفارق دائما والفوز يمنح الجهاز الفني مزيدا من الثقة".

وأضاف: "الانضباط التكتيكي أهم عنصر داخل الملعب بالنسبة للزمالك واستغلال الفرص مهم أمام فريق دفاعي منظم مثل المقاولون العرب ويجب عدم استقبال أهداف".

وأوضح: "الحفاظ على نظافة الشباك طريق البحث عن الانتصار والمقاولون من الفرق التي تجيد اللعب أمام الفرق الكبرى".

