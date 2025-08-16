‎ريبيرو يشيد بهجوم الأهلي ويكشف سبب مشاركة ديانج وبن شرقي

‎أكد الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفوز على فاركو برباعية مقابل هدف وحيد، تم بطريقة مناسبة جدا.

‎وقال ريبيرو خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي، الذي أعقب المباراة مباشرة: فوز مهم، أهنئ الفريق والجماهير على الفوز، والأهم في الانتصار أنه حدث بطريقة مناسبة جدا، وكانت هناك سيطرة كاملة على منتصف ملعب الخصم، وكنا متفوقين في الشوط الأول وسجلنا هدفين.

‎وأوضح مدرب الأهلي: تحدثنا مع اللاعبين إن النتيجة دي مش مطمئنة، لما أحرزنا الهدف الثالث أداء اللاعبين هبط، وكان في نوع من التراخي من اللاعبين بعدها، وهذا ما لم نكن نريده.

‎وبسؤاله عن خطأ مصطفى شوبير، وهل ممكن أن يغير قناعاته بشأن حراسة المرمى؟، رد قائلا: في البداية المؤتمر يأتي عقب المباراة، لا أحب أن أعمل تقييم فردي للاعبين، وأعتبر نفسي محظوظا إني أملك 3 حراس جيدين، لكن في النهاية مركز حراسة المرمى يحتاج للاعب واحد فقط.

‎وعن تأثره بضغط الجماهير والإعلام لمشاركة بن شرقي وديانج؟، أوضح ريبيرو: هذا لم يحدث، دي قناعاتي أنا، المباراة كانت بالنسبة لنا حافز كبير، سعيد جدا بالأداء الجماعي للفريق.

‎وعن سبب التفوق الهجومي الكاسح للأهلي، قال خوسيه ريبيرو: هناك عدد من لاعبين مستواهم عالي جدا، ولديهم مواهب عالية تستطيع من خلالها الضغط على المنافس، وكذلك هناك مدرب وخطة موضوعة واحنا ماشيين في الطريق السليم من أجل المنافسة، ويبدو للجماهير أن الكرة سهلة حين تسجل هدف، لكن هذا ليس صحيحا.