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تكنولوجيا

ودع الملل.. أفضل ألعاب أونلاين للتسلية مع أصدقائك في العيد

السبت 23/مايو/2020 - 04:00 م
أفضل ألعاب أونلاين
أفضل ألعاب أونلاين للتسلية مع أصدقائك
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شيماء عبد المنعم
ساعات قليلة ويهل علينا عيد الفطر المبارك، وفي ظل انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وفرض الحجر الصحي المنزلي وحظر التجول لساعات طويلة أثناء أيام العيد، ولكسر الملل والروتين والتخلص من الرغبة في الخروج في أيتم العيد، يمكنك التسلية وقت الحظر من خلال لعب بعض الألعاب المسلية الجماعية، وتستطيع مشاركة أفراد أسرتك أو أصدقائك الترفيه من خلال الألعاب الرقمية أو ألعاب أونلاين.

وتعد الهواتف الذكية الحديثة أداة رائعة للترفيه، ويمكن استخدامها للاستمتاع ببعض الألعاب مع الأصدقاء أو الأقارب، وباستخدام هاتفك الذكي يمكنك إما تثبيت لعبة من المتاجر الألكترونية، أو لعب الألعاب الفيديو أونلاين عبر شبكة الإنترنت أو عبر المنصات المختلفة مثل فيسبوك Gaming، وفيما يلي نستعرض إليك أفضل ألعاب أونلاين المجانية على الإنترنت للعب مع أصدقائك أثناء فترة العيد. 


1. لعبة PUBG Mobile: 
تمنحك لعبة ببجي الشهيرة إمكانية التواصل واللعب مع أصدقائك أو أفراد أسرتك عبر الإنترنت، وتتيح لك اللعبة ميزة دردشة داخل اللعبة والتي تسمح للاعبين بالتواصل صوتيا مع زملائهم أثناء اللعب، وتقدم اللعبة العديد من أوضاع اللعبة المختلفة مثل Team Deathmatch، ووضع Battle Royale، اللعبة متوفرة مجانا على منصتي جوجل بلاي وآب ستور، ويتوفر نسخة مخففة Lite من اللعبة مصممة للهواتف المنخفضة المواصفات.
عيوب لعبة ببجي : اقرأ - السوق المفتوح

2. لعبة Ludo King: 
تحظى لعبة Ludo King بشعبية كبيرة على مدار سنوات طويلة، والتى تم تصميمها لتصبح أهم الألعاب عبر الإنترنت، حيث حققت أكثر من 300 مليون عملية تنزيل منذ إطلاقها، وتعتمد اللعبة على لعبة الطاولة الشهيرة، وتمتاز اللعبة بإمكانية منافسة لاعبين في جميع أنحاء العالم، وتدعم إمكانية تعدد اللاعبين إلى 4 مشاركين في اللعبة الواحدة، اللعبة متوفرة مجانا على هواتف أندرويد Android، وآيفون ومنصة فيسبوك.
ة: ملك اللودو (™ Ludo King) - التطبيقات على Google Play

3. لعبة Call of Duty :Mobile: 
هي واحدة من أكثر الألعاب القتالية المحمولة شهرة وأكثرها استخداما، وتقدم الكثير من الخرائط وأنماط الألعاب للاختيار من بينها، وتحتوي Call of Duty Mobile أيضًا على ميزة الدردشة داخل اللعبة التي تسمح للاعبين بالتواصل مع زملائهم في الفريق، وتدعم اللعبة تعدد اللاعبين لأكثر من 10 أشخاص في المعركة الواحدة، وهى متوفرة مجانا على نظامي التشغيل أندرويد وiOS، ومنصة فيسبوك.
الإعلان عن لعبة Call of Duty Mobile للهواتف الذكية و محتوى ضخم جدا ...

 4. لعبة Fortnite: 
تعد Fortnite هي أول لعبة موبايل تقدم مفهوم Battle Royale للاعبين، وتدعم فورتنايت اللعب عبر الأنظمة الأساسية واستخدام وحدات التحكم والكمبيوتر الشخصي والموبايل، كما تتيح اللعبة الانضمام أو إنشاء فريق لبدء المعركة بأكثر من 10 أشخاص في المعركة الواحدة، وتأتي اللعبة برسومات جذابة وعناصر تحكم محسنة باللمس، وهى متاحة بشكل مجاني على منصتي أندرويد وiOS.
Fortnite: A Game Played By Hundred Millions - Sada El balad

5. لعبة Card games:
هي لعبة شهيرة معروفة في العالم باسم أوراق اللعب أو كوتشين، صممتها شركة مايكروسوفت لأول في مايو عام 1990، وكانت جزءا من نظام التشغيل ويندز 3.0، واطلق عليها اسم سوليترsolitaire، وتعد اللعبة واحدة من أشهر الألعاب الإلكترونية في التاريخ، ويمكنك اللعب منفردا أو مع الأصدقاء، اللعبة متاحة مجانا على متجر جوجل بلاي وآب ستور.
Solitaire Card Games – Online Casino Yes

6. لعبة 8 Ball Pool : 
تعتبر لعبة Ball Pool، هي أول لعبة بلياردو ألكترونية متعددة اللاعبين على الأجهزة المحمولة، وتدعم اللعبة وضع 1vs1 متعدد اللاعبين، يمكنك اللعب وتحدي لاعبين أخرين حول العالم، اللعبة متاحة مجانا على نظامى التشغيل أندرويد وiOS ، ومنصة الألعاب التابعة لفيسبوك.
تحميل أفضل لعبة بلياردو (8 Ball Pool) للأندرويد و الأيفون

7. لعبة Mario Kart Tour:
تأتي لعبة ماريو كارت تور الشهيرة، ضمن ألعاب السباقات والمغامرات، حيث يمكنك التسابق مع أصدقائك بمسارات مستوحاة من مدن في العالم الحقيقي، إلى جانب مسارات ماريو كارت الكلاسيكية، اللعبة متاحة للتحميل مجانا على كل من أندرويد وiOS.
تقييم: Mario Kart Tour – سعودي جيمر
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