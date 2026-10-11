نائب الرئيس الفلسطيني يرد على وزير خارجية إسرائيل: إجراءات الاحتلال أجبرتنا على تأجيل الانتخابات

رد حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، على انتقادات وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، بشأن تأجيل الانتخابات الفلسطينية، مؤكدًا أن الإجراءات الإسرائيلية والعراقيل التي يفرضها الاحتلال هي التي دفعت إلى تأجيل الاستحقاق الانتخابي.

وقال الشيخ، في منشور عبر منصة «إكس»، إن ساعر يتحدث عن الديمقراطية الفلسطينية رغم ما وصفه بالجرائم والإجراءات الإسرائيلية والعنف الذي يتعرض له الفلسطينيون، معتبرًا أن انتقاد القرار الفلسطيني يأتي في وقت تتواصل فيه معاناة الشعب الفلسطيني.

وجاء رد نائب الرئيس الفلسطيني بعدما اتهم ساعر الرئيس محمود عباس بالفساد وتضليل المجتمع الدولي بشأن أسباب تأجيل الانتخابات، رافضًا الرواية الفلسطينية التي تحمل إسرائيل مسؤولية وضع عراقيل أمام إجرائها، ومعتبرًا أنها محاولة للتنصل من المسؤولية والمساءلة.

موعد جديد للانتخابات الفلسطينية



وفي سياق متصل، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، مرسومًا رئاسيًا حدد فيه يوم 11 سبتمبر 2027 موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا في نوفمبر الماضي.

وبحسب البيانات الواردة، يبلغ عدد الفلسطينيين الذين يحق لهم التصويت نحو 2.97 مليون ناخب، بينهم 1.59 مليون في الضفة الغربية المحتلة، و1.24 مليون في قطاع غزة، و140 ألفًا من سكان القدس الشرقية المحتلة.