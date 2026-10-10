استنفار أمني في لندن.. 10 آلاف متظاهر من أجل فلسطين والشرطة تهدد باعتقال مرتدي الأقنعة

بدأ آلاف المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، بعد ظهر اليوم، مسيرة في وسط العاصمة البريطانية لندن، بعد أيام قليلة من الذكرى السنوية الثالثة لأحداث 7 أكتوبر.

وفرضت شرطة العاصمة البريطانية قيودًا على الفعالية التي ينظمها ائتلاف فلسطين، وكذلك على مظاهرة مضادة، بهدف الحد من مخاطر حدوث اضطرابات خطيرة داخل المجتمعات المحلية.

وتتوقع الشرطة مشاركة ما بين 7 آلاف و10 آلاف متظاهر في المسيرة المؤيدة لفلسطين، التي انطلقت من منطقة إمبانكمنت قرابة منتصف النهار.

وحذرت الشرطة المتظاهرين من احتمال اعتقالهم إذا رفضوا إزالة أقنعة الوجه التي يرتدونها.

وقال نائب مساعد مفوض شرطة العاصمة كارل جالفين إن مسيرة السبت، التي تأتي في توقيت قريب من الذكرى السنوية الثالثة للهجوم الذي استهدف إسرائيل، قد يكون لها تأثير أكبر على المجتمعات المحلية مقارنة بالمسيرات الوطنية السابقة.

وأضاف جالفين، الذي يشرف على العملية الأمنية خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن الوجود الشرطي يوم السبت سيكون مكثفًا.

وتابع أن الشرطة ستستخدم أيضًا الصلاحيات الممنوحة لها بموجب قانون النظام العام، لإلزام أي شخص يرتدي غطاءً للوجه داخل منطقة الاحتجاج بهدف متعمد لإخفاء هويته بإزالته.

ومن المتوقع أن يشارك ما يصل إلى 10 آلاف متظاهر في المسيرة الوطنية من أجل فلسطين.

وقال جالفين إن الشرطة ستتخذ إجراءات إذا رصدت مجموعات من الأشخاص يرفضون إزالة أغطية الوجه التي يرتدونها بقصد إخفاء هوياتهم أو ترهيب الآخرين أو ارتكاب مخالفات، مؤكدًا أن هذا السلوك غير مقبول.

لكنه شدد على ضرورة أن يقيّم الضباط كل حالة على حدة، وأن يتعاملوا معها بصورة متناسبة، مع مراعاة أسباب ارتداء الشخص للقناع.

وفرضت شرطة العاصمة قيودًا على مسار المسيرة، إذ ألزمت المشاركين بالمرور عبر جسر وستمنستر وطريق يورك وجسر واترلو وشارع ستراند، وصولًا إلى وايتهول، على أن ينتهي التجمع الختامي بحلول الساعة السادسة والنصف مساءً.