نفذت مديرية الصحة ببني سويف، تحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة، قافلة طبية علاجية بقرية الأنصار التابعة لمركز إهناسيا، على مدار يومي 25 و26 نوفمبر الجاري، ضمن خطة القوافل العلاجية التي تستهدف إيصال الخدمات الصحية إلى المناطق النائية والمحرومة، وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة، واللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف.

وجاءت القافلة بإشراف فريق القوافل الطبية العلاجية، ضم الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسؤول الإمداد الطبي، والأستاذ طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، والأستاذ عيد فرج فرج مسؤول معلومات القوافل، والأستاذ أحمد محمد عجمي مسؤول إعداد الموقع وتجهيز العيادات.

وشملت القافلة 7 عيادات في 7 تخصصات طبية، هي الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والأسنان وتنظيم الأسرة والجلدية، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، حيث تم الكشف على 811 مواطنًا وصرف العلاج لهم بالمجان، وإجراء 136 تحليل بمعمل الدم، و164 تحليل بمعمل الطفيليات، فضلًا عن إجراء 53 حالة موجات فوق صوتية، وتحويل حالتين لإصدار تقارير طبية ونفقة الدولة، وتحويل حالة واحدة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

كما تضمنت القافلة تنظيم ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت عددًا من الموضوعات، منها فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، وسرطان الثدي، وسلامة الغذاء، ومخاطر سوء استخدام الأدوية، إلى جانب إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ200 مواطن.

وبلغ إجمالي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خلال القافلة 2686 خدمة.