5 سيارات إطفاء.. ندب المعمل الجنائي لفحص حريق مصنع إسفنج في الخانكة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى مصنع تقطيع بلوكات الإسفنج المستخدم في صناعة المراتب، بقرية سندوة التابعة لمركز الخانكة لمعرفة أسباب نشوبه ، وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.



وتلقى العميد أحمد منيع، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل مصنع بقرية سندوة بدائرة مركز الخانكة.

وعلى الفور، انتقل العقيد حسن محمود، وكيل إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء، بواقع سيارتي خزان و3 سيارات متعددة الاستخدامات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ومنع امتدادها، وأسفر الحادث عن احتراق عدد من بلوكات الإسفنج وماكينة واحدة داخل المصنع.

السيطرة على الحريق



وتبين أن الحريق نشب داخل مصنع صغير لتقطيع بلوكات الإسفنج المستخدم في صناعة المراتب، مقام على مساحة تُقدر بنحو 350 مترًا مربعًا، ويتخذ شكل جمالون، وتبين أنه غير مرخص، ومملوك لشخص يُدعى إبراهيم أ، ومقيم بقرية سندوة، فيما تبين أن المسؤول عن إدارته عامل يبلغ من العمر 23 عامًا، يُدعى محمد ج، ومقيم بالقرية ذاتها.

وكشفت المعاينة الأولية عن أن سبب اندلاع الحريق يرجع إلى حدوث ماس كهربائي نتيجة التوصيلات والأسلاك الكهربائية العشوائية داخل الورشة، مع عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيق.