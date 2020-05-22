لتطوير معايير WiFi جديدة.. إنتل تستحوذ على تقنية Rivet

استحوذت شركة إنتل Intel ، على تكنولوجيا Rivet Networks، والشهيرة بصناعة بطاقات اتصال الواي فاي WiFi، المعروفة باسم Killer، ويعد هذا الاستحواذ ضمن خطة الشركة الأمريكية لتحسين تقنية اتصال الواي فاي في أجهزة الحاسب الخاصة بها.





ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التقني، كانت شركة Bigfoot Networks الناشئة، التي تعمل على تطوير تقنية الشبكات اللاسلكية لدعم اتصال سريع بإستجابة سريعة في الألعاب، قبل تقديم تقنيتها التى تحمل العلامة التجارية Killer.









وفي عام 2011 ، استحوذت كوالكوم على شركة Bigfoot Networks، وف وقت لاحق قامت بفصلها عن Rivet Networks التي إستمرت في دفع تقنية Killer التي ظهرت في الحاسبات المخصصة للألعاب Dell/Alienware من بين أجهزة أخرى، حيث دعمت هذه التقنية تعديل يحسن الاتصالات اللاسلكية، مع دعم السرعة والاستجابة.





وينصب تركيز التقنية على الإستفادة من النطاق الترددي في الألعاب بشكل خاص، حيث تعمل على إعطاء الأولوية للإتصال بإستجابة سريعة لأشياء مثل الألعاب، أو مهام النطاق الترددي العالي مثل دفق الفيديو.





وبعد إعلان إنتل استحوذها على شركة Rivet Networks، تخطط لتطوير حلول جديدة لتحسين اتصال الكمبيوتر على نطاق أوسع، وسينضم فريق عمل Rivet Networks إلى عملاق التكنولوجيا الأمريكية، لإضافة خبراتهم البرمجية في مجال أجهزة الحاسب، لتطوير معايير WiFi جديدة.