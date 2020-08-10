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تكنولوجيا

من بينها سامسونج وشاومي ووان بلس.. 40% من هواتف أندرويد معرضة للاختراق

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:00 م
40% من هواتف أندرويد
40% من هواتف أندرويد معرضة للاختراق
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ندى على
كشفت دراسة في مجال الأمن الإلكتروني، عن أن 40% من هواتف أندرويد في العالم معرضة للاختراق، بسبب 400 ثغرة أمنية موجودة في أنظمة تشغيلها، والتى ستعرض مليارات المستخدمين في العالم للاختراق. 

وبحسب دراسة أجرتها شركة Check Point فإن هواتف سامسونج، وجوجل، وLG، وشاومي، ووان بلس، وغيرها من ماركات هواتف الأندرويد الأخرى في العالم، بنحو 40% من هذه الهواتف معرضة للخطر


وتعد الثغرات، والتى يقدر عددها بـ 400 ثغرة في وحدة الإشارات الرقمية في معالجات Snapdragon سناب دراجون، والموجودة على 40% من الهواتف، من الممكن أن تستغل بواسطة الهاكرز للتجسس على المستخدمين. 

وفقا لصحيفة "ديلى ميرور" البريطانية فإن الهاكرز من الممكن أن يتجسسوا على صور المستخدمين، وكذلك الفيديوهات الشخصية المتعلقة بهم والموجودة على هواتفهم، وأيضا المكالمات الشخصية. 

وتعد هذه الثغرات من أسوأ ما يمكن بسبب أن الهاكرز باستطاعتهم التجسس على المعلومات الموجودة على الهواتف الشخصية وليس البيانات الموجودة على الإنترنت فقط، وهو ما سيزيد من خطورة الأمر. 

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