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تكنولوجيا

اختراق أكثر من 7.5 مليون مستخدم لتطبيق بنكي وسرقة بياناتهم

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:01 ص
اختراق أكثر من 7.5
اختراق أكثر من 7.5 مليون مستخدم لتطبيق بنكى وسرقة بياناتهم
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ندى على
كشفت شركة unicorn Dave المالية الأمريكية  اختراق أكثر من 7.5 مليون مستخدم للتطبيق البنكى الخاص بها، وسرقة البيانات الخاصة بهم، بعد أن قام أحد الهاكرز نشر المعلومات الخاصة بهم على منتدى عام على الإنترنت.

وبحسب موقع ZDNet فإن الشركة اكتشفت دخول غير به على تطبيقها البنكى، واختراق بيانات المستخدمين الشخصية ورسائل البريد الإلكترونى الخاصة بهم، وغيرها من المعلومات المهمة. 


وذكرت الشركة أنها استطاعت تحديد المشكلة، وأبلغت جميع عملائها بحادث الاختراق، وطلبت منهم تعيين كلمات مرور جديدة للمساعدة في منع الاختراق، لمحاولة السيطرة على البيانات البنكية الخاصة بهم. 

وقامت الشركة بالبدء في التحقيق لمعرفة سبب الاختراق، كما أبلغت مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكي لمنع محاولة بيع بيانات العملاء البنكية، وبالتالى سرقة حساباتهم. 

وازدادت عمليات الاختراق بشكل كبير جدا، خاصة في الآونة الأخيرة، وأبلغ موقع تويتر عن أكبر اختراق من نوعه على الموقع استهدف حسابات عدد كبير من الشخصيات العالمية البارزة على موقع تويتر منها الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، باراك أوباما، وأغنى رجل في العالم، جيف بيزوس، وبيل جيتس، والمرشح الرئاسى الأمريكي جو بايدن. 
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