هاكرز تويتر يروون قصة اختراقهم لحسابات أكبر شخصيات في العالم

لازالت تتوالى المعلومات وتتكشف الحقائق حول أكبر اختراق من نوعه على موقع تويتر والذى استهدف حسابات عدد كبير من الشخصيات العالمية البارزة على موقع تويتر منها الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، باراك أوباما، وأغنى رجل في العالم، جيف بيزوس، وبيل جيتس، وغيرهم.





وفي تحقيق لجريدة نيويورك تايمز، تحدثت فيه مع عدد من الهاكرز الذين قاموا باختراق أهم حسابات في العالم حيث يشير التحقيق إلى أن الهجوم لم يكن ضمن عمل دولى أو إرهابى منظم، ولكنه تم من قبل مجموعة من الشباب قاموا بالتعرف على بعضهم البعض على منصة مكالمات الفيديو Discord بسبب هوسهم بالإنترنت وعمليات الاختراق، تحت مظلة منظمة تسمى كيرك Kirk .









وقامت مجموعة الشباب المخترقين بلعب دورًا محوريًا في الهجوم ، حيث كانوا يسحبون الأموال من الحسابات بعملة Bitcoin ، حيث اكتشفت ذلك الأمر شركة أبحاث تسمى Chainalysis.





وذكر التحقيق أن المنفذين كانوا يتواجدون في أكثر من دولة، مثل انجلترا واسبانيا وغيرها، ويقومون بالتواصل عبر منصات مكالمات الفيديو وبدأت التغريدات التى تم نشرها بعد اختراق الحسابات من أكبر شركات العملات المشفرة ، مثل Coinbase ، تطلب تبرعات Bitcoin لموقع يسمى cryptoforhealth.com.

وتمكن الهاكرز من الوصول إلى بيانات اعتماد موقع تويتر عندما وجدوا طريقة للوصول إلى قناة التراسل الداخلية على الموقع إلى جانب استغلال خدمة تتيح لهم الوصول إلى سيرفرات الشركة.



وكشف الهاكرز أنهم قاموا باستهداف عدد من مستخدمى تويتر أقل شهرة في البداية، كنوع من التجربة ثم بعد ذلك قاموا باختراق حسابات الشخصيات الشهيرة، كما قالوا إنهم سهّلوا عمليات الشراء والاستحواذ فقط على تلك الحسابات لمنظمة كيرك، ولكنهم لم يستمروا في العمل مع كيرك بمجرد أن بدأت المزيد من الهجمات بشكل قوى على حسابات الشركات الكبرى ومسئوليها.





وحققت سلسلة الهجمات التى أجراها الهاكرز أكثر من 100 ألف دولار في غضون ساعات بعد الوصول إلى أداة داخل موقع تويتر.





وضمت قائمة الحسابات المخترقة على "تويتر"، مساء الأربعاء الماضى:





1- الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما

2- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

3- الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت، بيل جيتس

4- جيف بيزوس مؤسس موقع أمازون

5- إيلون ماسك صاحب شركة تيسلا

6- الملياردير ورئيس بلدية نيويورك مايك بلومبرج

7- المطرب كاني ويست زوج كيم كارداشيان

8- الملياردير وارن بافيت

9- المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن.

10- حساب شركة أمازون.

11- حساب شركة آبل.

12- حساب شركة أوبر.



