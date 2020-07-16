أوباما ونتنياهو وبيل جيتس أشهرهم.. قائمة بحسابات المشاهير المخترقة على تويتر

فى واحدة من أكبر عمليات الاختراق في تاريخ موقع التغريدات القصيرة الشهير " تويتر "، تعرضت حسابات المشاهير فى السياسة والمال والفن لقرصنة مقننة استهدفتها جميعًا فى وقت واحد، وكان على رأس المخترقين الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



ويكشف "صدى البلد"، عن قائمة الحسابات المخترقة على " تويتر "، مساء أمس الأربعاء..





1- الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما

2- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

3- الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت، بيل جيتس

4- جيف بيزوس مؤسس موقع أمازون

5- إيلون ماسك صاحب شركة تيسلا

6- الملياردير ورئيس بلدية نيويورك مايك بلومبرج

7- المطرب كاني ويست زوج كيم كارداشيان

8- الملياردير وارن بافيت

9- المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن.

10- حساب شركة أمازون.

11- حساب شركة آبل.

12- حساب شركة أوبر.





وجاء نص التغريدة المنشورة على هذه الحسابات:" “Everyone is asking me to give back, and now is the time. I am doubling all payments sent to my BTC address for the next 30 minutes. You send $1000, I send you back $2000.”





وتعني "إلى الجميع اكسبوا ضعف أموالكم.. كل من سيرسل إلى 1000 دولار عبر بيتكوين سأرجعها له فورًا بقمية 2000 دولار..فقط على حساب البيتكوين الخاص بي".





الأمر الذى يعنى نجاح المخترقين الذين لم يعلنوا هويتهم حتى الآن، فى نشر إعلانات عبر تلك الحسابات تدعو متابعيها لإرسال مبالغ بالعملة الرقمية "بيتكوين".



