اختراق أكبر حسابات على تويتر.. فضيحة مدوية

يبدو أن الليلة هي الأسوأ لمنصة التغريدات الأكبر في العالم " تويتر "، بعد سلسلة متتالية من الاختراقات في ثوانٍ معدودات شملت أكثر الحسابات شهرةً على الموقع ذاته.





وبحسب صحيفة "بيزنس انسايدر"، فإن حساب رجل الأعمال إيلون ماسك؛ أصبح غير موثوق به بعد هذه الأزمة الأخيرة؛ بعدما استغله مجموعة من الهاكرز من أجل تنفيذ أكبر عملية احتيال.





وكشف المدير التنفيذي لموقع " تويتر "، جاك دورسي، عن أن إدارة "تويتر" منعت حسابات المشاهير من التغريد أو إرسال أو استقبال الرسائل للسيطرة علي الموقف، ثم تم حذف هذه التغريدات الاحتيالية.





وأرجع خبراء، سبب الاختراق الممنهج إلى تشفير طرف ثالث لحسابات التواصل الاجتماعي، وبالتالي فتح الطريق للاستيلاء علي كل هذه الحسابات.





وما زاد الطين بلة، أن حساب صاحب شركة تيسلا معروف بأنه الأكثر حماية، وبالتالي أي تغريدة من قبله ستكون هدفًا لكثيرين من متابعيه.





ونفس الأمر حدث مع حساب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي كالب متابعيه بالدخول على التغريدة للحصول علي عملات "بيتكوين" مجانا.



