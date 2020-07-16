تويتر: توقف عشوائي لخدمة تغيير كلمات المرور الخاصة بالحسابات

نشر حساب الدعم الفني الخاص بمنصة التواصل الاجتماعى الشهيرة "تويتر"، تغريدة عن عطل فني مؤقت أصاب بعض الحسابات بشكل عشوائي.

كان ذلك بعد دقائق من فضيحة اختراق حسابات المشاهير، ونشر تغريدات، بخصوص عملة البيتكوين الافتراضية.

لمؤسسات كبري وضخمة مثل آبل الأمريكية، وأمازون، وأوبر، بعدما شاركت حساباتهم على تويتر بتغريدات احتيالية تطالب الملايين بالمشاركة فيها.

حالة من الذهول المشاهير حول العالم بعد سلسلة جماعية من

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل شمل أيضًا شخصيات عامة مثل جيف بيزوس مؤسس موقع أمازون، وبيل جيتس مؤسس مايكروسوفت، وإيلون ماسك، والملياردير مايك بلومبرج، أخيرًا المطرب كاني ويست زوج كيم كارداشيان، والملياردير وارن بافيت، والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وبحسب ذا فيرج التقني، بدأت القصة عندما وجد رواد تويتر تغريدات من قبل بيل جيتش و إيلون ماسك تطالب بمضاعفة قيمة العملات، وسرعان ما تم حذفها بعد مرور وقت قليل، الأمر الذي يعني أنها عمليات إختراق من قبل قراصنة لجني أكبر قدر من الأموال، مستغلين شهرة أصحاب هذه الحسابات.





والأكثر غرابة أن بعض التويتات تضمنت بيانات بحجم الرباح من تداول عملات بيتكوين، لحث المتابعين على الضغط عليها والوقوع هم الآخرون فى الفخ، وبالتالى تكون أرباح الهاكرز لا تقدر بثمن.