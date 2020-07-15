عملية احتيال كبرى.. اختراق حسابات بيل جيتس وإيلون ماسك

تعرضت حسابات كلا من الملياردير الأمريكي، بيل جيتس، وإيلون ماسك، عبقري السيارات الكهربائية، على تويتر للإختراق، وذلك في عملية احتيال كبرى متعلقة بالعملة الافتراضية بيتكوين.





وتجاوزت ثروة الملياردير إيلون ماسك ثروة وارن بافيت، ليصبح سابع أغنى شخصية في العالم، وفقا لمؤشر بلومبرج لثروات المليارديرات.





وقالت نشرة بلومبرج إن ثروة ماسك، الرئيس التنفيذي لـ شركة تسلا للعربات الكهربائية، زادت 6.07 مليار دولار أمس الجمعة بعد قفزة بنسبة 10.8 في المئة في سهم الشركة.





وأضاف التقرير أن ثروة بافيت الصافية تراجعت الأسبوع الماضي بعدما تبرع بأسهم قيمتها 2.9 مليار دولار في شركة بركشير هاثاواي التي يرأسها لأعمال خيرية.





كانت أسهم تسلا قد قفزت بنسبة 500 في المئة خلال العام الأخير مع زيادة مبيعات الشركة من سياراتها من الفئة الثالثة سيدان.





وزاد السهم حوالي 38 في المئة منذ إقفال يوم الأول من يوليو تموز، قبل يوم واحد من إعلان الشركة نتائجها الفصلية.



