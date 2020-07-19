أكبر عملية اختراق .. تويتر يؤكد سرقة البيانات الشخصية لـ 8 مستخدمين

نشر موقع تويتر Twitter بيانا قال فيه إن مجموعة الهاكرز الذين اخترقوا حسابات عدد من كبار الشخصيات العامة العالمية بما فيهم الرئيس الأمريكى السابق، باراك أوباما، وأغنى شخص في العالم، جيف بيزوس، تمكنوا من سرقة البيانات الشخصية بالكامل لحوالى 8 مستخدمين.





وبحسب موقع CNET فإن تويتر لم تحدد من هم أصحاب الحسابات التى تمت سرقتها وهل هم من ضمن كبار الشخصيات العالمية التى تمت سرقة حساباتهم، يوم الأربعاء الماضى، أم لا.





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وفقا للموقع فإن الحسابات الثمانية التى تمت سرقتها، تم اختراق كل المعلومات الشخصية الخاصة بهم من رسائل مباشرة، وصور، ومقاطع الفيديو، بالإضافة إلى دفاتر عناوينهم الشخصية، وغيرها من المعلومات المهمة.





وأضاف البيان أن الهاكرز ربما قد يكونوا توصلوا لمعلومات أكثر خطورة من مجرد كونها بيانات شخصية، كما أنهم استهدفوا حسابات لـ 130 مستخدمًا في تويتر ، بالإضافة إلى تمكنهم من إعادة تعيين كلمات مرور 45 حسابًا ، مما منحهم القدرة على تسجيل الدخول إلى الحسابات والتغريدات، وربما يكونوا قد حاولوا بيع بعض أسماء المستخدمين أيضًا.





ورفض موقع تويتر طلبًا لقائمة كاملة بالحسابات المستهدفة في ضوء تحقيقه المستمر، حيث يواصل تقييم ما إذا كانت البيانات المملوكة لأشخاص عاديين متعلقة بهذه الحسابات التى قد تعرضت للخطر أم لا.





وقام يوم الأربعاء الماضى، مجموعة من الهاكرز باختراق عدد من كبار الشخصيات العالمية منهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبيل جيتس، المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، وحسابات شركات أمازون و آبل و أوبر، وغيرها، مما يعد أكبر اختراق من نوعه في تويتر.



