باسم كورونا.. هاكرز يستهدفون مستخدمي مايكروسوفت في 62 دولة

بفيروس كورونا المستجد COVID-19. قالت شركة مايكروسوفت Microsoft ، إنها اتخذت إجراءات قانونية لوقف حملة اختراق واسعة النطاق تتعلقالمستجد COVID-19.





ووفقا لما ذكره موقع "cnet" التقني، ارتفعت الهجمات الإلكترونية خلال جائحة الفيروس التاجي، حيث يعمل المزيد من الأشخاص من المنزل ومعظم الاجتماعات التجارية التي تتم عبر الإنترنت، فقد ظهرت العديد من عمليات التصيد تزامنا مع ظهور المرض المعدي على الإنترنت.









وتلقى مركز شكاوى جرائم الإنترنت بمكتب التحقيقات الفيدرالية 200 ألف تقرير متعلق بتعرض العديد من الأشخاص خلال هذا العام، إلى عمليات احتيالية عبر رسائل البريد الإلكتروني الخبيثة للاستفادة من فيروس كورونا.





وفي تدوينة لها قالت مايكروسوفت : إنها أوقفت حملة حملة تصيد واسعة النطاق، استهدفت عملائها من قادة الأعمال عبر مجموعة متنوعة من الصناعات، في محاولة لاختراق حساباتهم وسرقة المعلومات وقوائم جهات الاتصال والمستندات الحساسة والمعلومات القيمة الأخرى، وإعادة توجيه التحويلات الإلكترونية، في 62 دولة حول العالم منذ شهر ديسمبر.





وقال توم بيرت، نائب رئيس الشركة لأمن العملاء: " إن الحملة أرسلت الملايين من رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية إلى الضحايا"، والتي استهدفت في أسبوع واحد الملايين من مستخدمي Microsoft Office 365 .





واحتوت الرسائل على مرفقات جعلت المستخدمين يمنحون حق الوصول إلى تطبيقات ويب تشبه تطبيقات ويب تستخدم على نطاق واسع في المنظمات، والتي منحت حق الوصول للهاكرز من أجل الدخول إلى حسابات المستخدمين في Microsoft Office 365.





وحصلت مايكروسوفت على حكم أصدرته محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشرقية لولاية فرجينيا، لعملاق التكنولوجيا بالسيطرة على المجالات التي يستخدمها المتسللون لخداع ضحاياهم ومنعهم من استخدامها في الهجمات الإلكترونية.