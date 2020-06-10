بسبب فيروس كورونا.. تضاعف الهجمات الإلكترونية في الربع الأول من 2020

ذكرت تقارير خاصة بالجريمة الإلكترونية ازدياد عدد الهجمات الإلكترونية والاختراقات، وعدد البرامج الخبيثة على متاجر التطبيقات بشكل كبير للغاية، في الربع الأول من العام الحالى 2020 ، مقارنة بالعام الماضى.





وكشفت شركة Secure-D العالمية للأمن الإلكترونى، تضاعف الجريمة الإلكترونية ، بشكل عام في الربع الأول من هذا العام، حيث وصل عدد البرامج الخبيثة إلى 29 ألف تطبيق، بالإضافة إلى تطبيقات الطرف الثالث التى يصعب إزالتها وتقوم بجمع المعلومات من ملايين الهواتف.









وقامت الشركة بجمع البيانات من 31 شركة اتصالات في 20 دولة حول العالم، حيث تم جمع الأرقام منذ بداية العام وحتى انتهاء الربع الأول.





وقالت الشركة إنه بسبب تحول الدراسة في الجامعات والمدارس ومعظم الأعمال إلى المنزل، وإجراءات الإغلاق ومماسة معظم الأنشطة من المنزل على شبكة الإنترنت، قامت بعض المجموعات بتحقيق أرباح كبيرة عن طريق اختراق المستخدمين.





وبحسب موقع Android Community هواتف أندرويد كانت الأسهل في الاختراق ، بالإضافة إلى أن المستخدمين أنفسهم قاموا بتنزيل عدد كبير من التطبيقات الغير موثوقة مثل تطبيق Snaptube الذى تم تحميله أكثر من 40 مليون عملية تحميل.





وحدثت أكثر من 326 مليون عملية اختراق للمستخدمين، كما تعرض أكثر من 11 مليون هاتف للاختراق، وكانت البلاد التى تعرضت لأكبر نسبة اختراق هى تايلاند والبرازيل وإندونيسيا.





ومؤخرا، قام مجموعة من الهاكرز ، باستهداف أكثر من 377 تطبيقًا مصرفيًا في الولايات المتحدة ، وسرقة حسابات العديد من المستخدمين، والاستيلاء على مبالغ مالية، كما تم اختراق تطبيقات أخرى في أكثر من 93 دولة، وقاموا بسرقة أموال أكثر من 17 ألف شخص حيث كانت أكثر الدول المتضررة هى الولايات المتحدة، وعدد كبير من دول أوروبية، بالإضافة إلى الهند.



