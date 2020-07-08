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أخبار العالم

بإجمالي 30321 حالة.. البحرين تسجل 500 إصابة جديدة بـ كورونا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:26 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت البحرين، اليوم الأربعاء، تسجيل 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ تفشي الجائحة إلى 30,321 حالة.


ووفقا لصحيفة "الوطن" البحرينية، وصل عدد الحالات القائمة تحت العناية إلى 60 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغت 58 حالة قائمة، وأن 4593 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 4653 حالة قائمة.


وأشارت الدكتور جميلة السلمان، استشارية الأمراض المعدية، إلى تعافي 25570 حالة وخروجها من مراكز العزل والعلاج.


وشددت على إلزامية ارتداء الكمامات خارج المنزل في كل الأماكن والأوقات ما عدا أثناء قيادة السيارة، وارتدائها أيضًا عند ممارسة رياضة المشي واستثناء الرياضات التي تتطلب جهدًا بدنيًا شديدًا مثل الجري والسباحة وركوب الدراجات الهوائية.


وقال وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع، اليوم الأربعاء، إن نسبة المتعافين من إجمالي الحالات القائمة بلغت 83.85%.


وقد كشفت إحصائيات وزارة الصحة أمس الثلاثاء، عن "عدم تسجيل أية وفاة بفيروس كورونا (كوفيد19)، لأول مرة منذ 34 يومًا، حيث كان يوم الثلاثاء 2 يونيو الماضي، آخر يوم لم تسجل خلاله إحصائيات وزارة الصحة أية حالة وفاة، لتتوالى بعد ذلك الوفيات على مدار بقية شهر يونيو وبداية شهر يوليو، من 19 حالة وفاة، لتصل إلى العدد الحالي وهو 98 حالة وفاة".
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