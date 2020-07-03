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تكنولوجيا

صدمة لعشاق XBOX.. خاصية بث الألعاب لن تنطلق قريبا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:00 ص
صدمة لعشاق XBOX ..خاصية
صدمة لعشاق XBOX ..خاصية بث الألعاب لن تنطلق قريبا
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قسم التكنولوجيا

منذ أن كشفت ممنصة Xbox عن إتاجة ميزة xcloud للجيل الجديد من منصتها، وهى التى طرحتها شركة مايكروسوفت بين عشاق ألعاب الفيديو لإمكانية بث ألعابهم المفضلة بشكل مباشر فيما بينهم، وهناك حالة شغف وتشوق لتدشين الميزة رسميًا.

حتي أكد بيل سبينسر المدير التنفيذى لمؤسسة XBOX أن الخاصية الجديدة لا تزال فى مراحلها التجريبية، وتحتاج للكثير من الوقت حتى تصبح نمط اللعب الجديد الأكثر انتشارا فى العالم.

وقال سبينسر، خلال مؤتمر Gamelab عبر الفيديو، :"إن الخاصية الجديدة لا تحاول أن تصبح بديلًا لأجهزه الكمبيوتر أو وحدات التحكم التقليدية التابعة لها، بل تمكن اللاعبين من الوصول إلى الألعاب التى يريدون تجريبها، دون أن تحل محل الأجهزة التى اعتادوا اللعب بها"، موضحا أنه " لن يتم إطلاقها من خلال Azure أو أى مركز بيانات آخر في المستقبل القريب". 

وهو الأمر الذى سيسبب صدمة لكل عشاق منصة ألعاب مايكروسوفت الشهيرة والمنافسة الأبرز لـ بلاى ستيشن، حيث كانت تخطط مايكروسوفت لدمج خدمة بث الألعاب (Project xCloud) مع (Xbox Game Pass).

جدير بالذكر أن محاولات بث الألعاب واجهت عبر الإنترنت تحديدًا الكثير من المشاكل والعقبات بسبب الكم الهائل من اللاعبين الذين يتشاركون اللعب فى نفس التوقيت، فضلًا عن بعض المشاكل الفنية، ولعل ذلك ما دفع مايكروسوفت لتأجيل الإعلان عن خاصيتها الجديدة، لحين التأكد من أنها ستكون فعالة وحيوية فعلا، ولن تتسبب فى أى مشكلات للمستخدمين.
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