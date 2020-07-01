AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

مايكروسوفت تصدر الجيل الثاني من إكس بوكس في أغسطس

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:02 ص
مايكروسوفت ستصدر
مايكروسوفت ستصدر الجيل الثانى من إكس بوكس في أغسطس
Advertisements
ندى على
كشفت تقارير أن الجيل الثانى من منصة الألعاب إكس بوكس Xbox، من شركة مايكروسوفت سيتم إطلاقها في شهر أغسطس القادم، كما أنها سيتم إصدارها بسعر رخيص نسبيا. 

وبحسب موقع  Venture Beat فإن منصة الألعاب إكس بوكس سيتم تسميتها Lockhart كما أنها كان من المقرر إطلاقها في شهر يونيو الماضى إلا أن شركة مايكروسوفت قررت إطلاقها في حدث في شهر أغسطس القادم.


ومن المتوقع أن يكون الاسم الرسمى للمنصة Xbox Series S  ، كما أنها ستكون ستحتوى على ذاكرة عشوائية ب 7.5 جيجا بايت رام ، وبواجهة رسومات بقدرة 4 TFLOP  تيرافلوب حيث ستكون إمكانياتها أقل من Xbox Series X. 

ومؤخرا، أطلقت شركة سوني Sony، رسميا الجيل الخامس من منصة الألعاب التابعة لها PlayStation بلاى ستيشن، والتى تم تأجيلها  أكثر من مرة، بسبب تفشى فيروس كورونا، وذلك من خلال حدث عبر الإنترنت أعلنت فيه الشركة اليابانية عن بعض ألعاب PlayStation 5

و من أبرز المميزات التى يتمتع بها جهاز بلاي ستيشن 5، أنه يحتوى نسخة المخصصة من معالج الثماني النوى من نوع AMD Zen 2 بتردد 3.5 جيجاهرتز، كما يضم  PlayStation 5 نسخة مخصصة من معالج الرسومات AMD RDNA 2 مع قوة 10.28 تيرافلوب، والذي يستخدم ترددات متغيرة على كل من وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مايكروسوفت ستطلق منصة Xbox Series X قريبا.. وهذه أول ألعابها

مايكروسوفت تبدأ تجربة Xbox Series X ولعبة Assassin’s Creed في 7 مايو

بـ لعبة قوية.. مايكروسوفت تستعرض أداء Xbox Series X

تعرف على مواصفات playstation 5..مستقبل الألعاب.. فيديو

أخيرًا سونى تعلن موعد إطلاق جهاز PlayStation 5 ..فيديو

قبل إطلاقه بأيام.. سونى تعلن تفاصيل الإعلان الرسمى عن PlayStation 5 .. فيديو

ترشيحاتنا

ليست حاكمة النيل.. تعرف على دلالة تمثال نفرتيتي خلف وزير الخارجية

خلافات أسرية وراء تركها المنزل.. الطالبة «رفقة عماد فوزي» تعود لأهلها

كفارة من مات ولم يكن يصلي أو يصوم ؟ الإفتاء توضح

نتائجه هائلة.. مشروب طبيعي لـ علاج التهاب الحلق واللوز

عماد النحاس يكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع طاهر محمد

أحمد غانم سلطان: ميسي فشل في مراوغتي.. وشيكابالا أغضبه في كأس العالم للشباب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتائجه هائلة.. مشروب طبيعي لـ علاج التهاب الحلق واللوز

طرح سيارة فورد نادرة للبيع فى مزاد بـ 10 ملايين دولار .. صور

بعد طلب الأطباء من أهله توديعه للمرة الأخيرة.. تعافي عجوز مصاب بـ كورونا في بريطانيا.. صور