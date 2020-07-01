مايكروسوفت تصدر الجيل الثاني من إكس بوكس في أغسطس

كشفت تقارير أن الجيل الثانى من منصة الألعاب إكس بوكس Xbox، من شركة مايكروسوفت سيتم إطلاقها في شهر أغسطس القادم، كما أنها سيتم إصدارها بسعر رخيص نسبيا.





وبحسب موقع Venture Beat فإن منصة الألعاب إكس بوكس سيتم تسميتها Lockhart كما أنها كان من المقرر إطلاقها في شهر يونيو الماضى إلا أن شركة مايكروسوفت قررت إطلاقها في حدث في شهر أغسطس القادم.









ومن المتوقع أن يكون الاسم الرسمى للمنصة Xbox Series S ، كما أنها ستكون ستحتوى على ذاكرة عشوائية ب 7.5 جيجا بايت رام ، وبواجهة رسومات بقدرة 4 TFLOP تيرافلوب حيث ستكون إمكانياتها أقل من Xbox Series X.





ومؤخرا، أطلقت شركة سوني Sony، رسميا الجيل الخامس من منصة الألعاب التابعة لها PlayStation بلاى ستيشن، والتى تم تأجيلها أكثر من مرة، بسبب تفشى فيروس كورونا، وذلك من خلال حدث عبر الإنترنت أعلنت فيه الشركة اليابانية عن بعض ألعاب PlayStation 5





و من أبرز المميزات التى يتمتع بها جهاز بلاي ستيشن 5، أنه يحتوى نسخة المخصصة من معالج الثماني النوى من نوع AMD Zen 2 بتردد 3.5 جيجاهرتز، كما يضم PlayStation 5 نسخة مخصصة من معالج الرسومات AMD RDNA 2 مع قوة 10.28 تيرافلوب، والذي يستخدم ترددات متغيرة على كل من وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات



