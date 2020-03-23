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تكنولوجيا

رغم الانتقادات.. بلاي ستيشن 5 تكتسح إكس بوكس X .. تعرف على المواصفات

الإثنين 23/مارس/2020 - 03:21 ص
بلاي ستيشن 5 تكتسح
بلاي ستيشن 5 تكتسح إكس بوكس X
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ندى على
منذ عدة أيام، أعلنت شركة سوني عن مواصفات بلاي ستيشن 5 ، والتى تتضمن تحديثات جديدة، من شأنها أن تغير كلا من طريقة لعب وتصميم الألعاب بشكل كبير.

وتحدثت شركة سوني في عرض تقديمي عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب عن ميزات PlayStation 5 والاختلافات عن سابقتها القديمة.

ولاقت شركة سوني انتقادات كبيرة لكون بلاي ستيشن 5 ممللا ويحتوى على تقنيات بشكل أكبر من الطبيعى، ووصل عدد مشاهدى الفيديو الذى بثته شركة سونى على 13.5 مليون مشاهد، مقارنة ب 10.6 مليون مشاهدة لإكس بوكس X.  

وتأتى مواصفات بلاي ستيشن 5 بمعالج AMD Zen2 ثماني النواة بتردد 3.7 جيجاهرتز،  وذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت، بالإضافة إلى نواة تتبع أشعة مخصصة وصوت ثلاثي الأبعاد، وسرعة تحميل تصل إلى 5 جيجابايت فى الثانية، وهو ما سيوفر الكثير من الجهد على المطورين، إذ كانوا يلجأون لاستراتيجيات متعددة  لتحميل أجزاء مختلفة من اللعبة بشكل متزامن.

وذاكرة 825 جيجابايت ومحرك أقراص Blu-ray بدقة  4K UHD  و توافق رقمي كامل مع كل محركات ألعاب PlayStation والأجهزة المحمولة بمكتبة تحتوي آلاف الألعاب.

ويمكن لبلاي ستيشن 5  بفضل قرص التخزين SSD، أن  يتحكم في  تنزيل1 جبجايت من البيانات في ربع ثانية، كما تدعم وحدة التحكم وضع التوافق مع الإصدارات السابقة، حيث سيكون من الممكن تشغيل معظم الألعاب عليها للأجيال السابقة من PlayStation .


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