AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

ما أخفته «سوني» كشفت عنه «أمازون».. تسريبات سعر وميعاد إصدار «بلاستيشن 5»

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:21 ص
ما أخفته «سوني» كشفت
ما أخفته «سوني» كشفت عنه «أمازون».. سعر وميعاد إصداره
Advertisements
قسم التكنولوجيا
تنال ألعاب "البلاي ستيشن" وتحديدًا تلك ألعاب كرة القدم من شغف الكثيرين حول العالم، فهي تزيد من عشقهم ومتعتهم لرياضتهم المفضلة حول العالم، خاصة مع منصة "بلاى ستيشن 4"، و مع إطلاق أحدث نسخة PlayStation 5 كان بمثابة حدثٍ مبهجٍ لعشاق الألعاب الإلكترونية، وسعيهم لإقتناء أحد نسخه.

ولم يمر سوى أسبوع واحد على إطلاق شركة "سوني" للإلكترونيات نسخة "بلاي ستيشن 5"، حتى بدأت التسريبات تخرج حول سعره و تاريخ إصداره.

وبالعودة إلى أسبوعٍ للوراء، عرضت شركة "سوني" تصميم وحدة التحكم الجديدة الخاصة بـ PlayStation 5، كما تم الكشف عن عددٍ من الألعاب التي سيدعمها الجهاز الجديد، دون الكشف عن تاريخ الإصدار أو السعر.

إلا أن شركة "أمازون" لعبت دورًا في الكشف عن هذه المعلومات المهمة للراغبين في اقتناء نسخة من PlayStation 5، ومن المرجح أن يكون سعر النسخة المحسنة حوالى 499 يورو، أي ما يعادل 9000 جنيه مصري، فيما تقدر النسخة العادية بسعر 399 يورو ما يعادل 7214 جنيهًا .

أما فيما يتعلق بتاريخ إصدار اللعبة، فإنه من المتوقع أن يكون في 20 نوفمبر المقبل، في ظل سعي سوني لزيادة مبيعاتها تزامنًا مع اقتراب فترة أعياد الميلاد، وفقًا لموقع "جيف مي سبورت". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

Sony سوني تعلن انخفاض أرباحها بنسبة 57٪.. الأمل فى PlayStation 5

أخيرًا سونى تعلن موعد إطلاق جهاز PlayStation 5 ..فيديو

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تطبيق العملة الرقمية pi network يعرض جهازك للخطر.. وأفضل 7 هواتف عام 2020

قبل إطلاقه بأيام.. سونى تعلن تفاصيل الإعلان الرسمى عن PlayStation 5 .. فيديو

سوني تؤجل مؤتمر جهاز الألعاب بلاي ستيشن 5

سوني تعلن رسميا عن PS5 بأكثر من 4000 لعبة.. كل ما تريد معرفته عن بلاي ستيشن 5.. فيديو

ترشيحاتنا

وزارة الرياضة: لن نتحمل مسحات كورونا لاعبي الأندية قبل عودة الدوري

الصحة توفر بروتوكول علاج فيروس كورونا للعزل المنزلي

إبراهيم سعيد: الخطيب أسطورة الكرة المصرية والأفريقية.. فيديو

آخرها قصف معسكر الجيش السوداني.. اعتداءات متكررة من إثيوبيا على أراضي السودان

الصحة تحذر من زيادة عدد الإصابات بـ كورونا بسبب التجمعات أمام لجان الثانوية العامة

بعد تصدره التريند.. مساعد مخرج لن أعيش في جلباب أبي تكشف حقيقة تقديم جزء ثاني للمسلسل.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس البيت الجريئة.. منى ممدوح تحتفل بعيد ميلاد والدها

الأحمر للحب والأصفر للغيرة والأسود للغموض.. لون سيارتك يعكس شخصيتك

التصميمات الأنسب لاستايل الصيف