ما أخفته «سوني» كشفت عنه «أمازون».. تسريبات سعر وميعاد إصدار «بلاستيشن 5»

تنال ألعاب "البلاي ستيشن" وتحديدًا تلك ألعاب كرة القدم من شغف الكثيرين حول العالم، فهي تزيد من عشقهم ومتعتهم لرياضتهم المفضلة حول العالم، خاصة مع منصة "بلاى ستيشن 4"، و مع إطلاق أحدث نسخة PlayStation 5 كان بمثابة حدثٍ مبهجٍ لعشاق الألعاب الإلكترونية، وسعيهم لإقتناء أحد نسخه.





ولم يمر سوى أسبوع واحد على إطلاق شركة " سوني " للإلكترونيات نسخة "بلاي ستيشن 5"، حتى بدأت التسريبات تخرج حول سعره و تاريخ إصداره.





وبالعودة إلى أسبوعٍ للوراء، عرضت شركة "سوني" تصميم وحدة التحكم الجديدة الخاصة بـ PlayStation 5 ، كما تم الكشف عن عددٍ من الألعاب التي سيدعمها الجهاز الجديد، دون الكشف عن تاريخ الإصدار أو السعر.





إلا أن شركة "أمازون" لعبت دورًا في الكشف عن هذه المعلومات المهمة للراغبين في اقتناء نسخة من PlayStation 5، ومن المرجح أن يكون سعر النسخة المحسنة حوالى 499 يورو، أي ما يعادل 9000 جنيه مصري، فيما تقدر النسخة العادية بسعر 399 يورو ما يعادل 7214 جنيهًا .



