أخيرًا سونى تعلن موعد إطلاق جهاز PlayStation 5 ..فيديو

ينتظر الملايين من عشاق منصة الألعاب الأشهر فى العالم بلاى ستيشن موعد إصدار الجيل الخامس الذى يحمل اسم PlayStation 5، حيث تستعد شركة سونى اليابانية لإطلاق أحدث نسخة من أيقونتها الشهيرة يوم الخميس القادم.

وقالت الشركة اليابانية في تغريدة عبر تويتر، إن جهاز PlayStation 5 سيظهر للأضواء من خلال تقنية البث المباشر على يوتيوب يوم 4 يونيو الساعة الواحدة مساءً.

و من أبرز السمات المتوقعة لجهاز بلاى ستيشن PS5 هى دعم ميزة تشغيل ألعاب بلاى ستيشن 4، بالإضافة للألعاب المصممة له خصيصًا مع معالج قوي من نوع AMD.

ويأتى جهاز بلاى ستيشن PS5 بسرعة تحميل تصل إلى 5 جيجابايت فى الثانية، وهو ما سيوفر الكثير من الجهد على المطورون لتحميل أجزاء مختلفة من اللعبة بشكل متزامن، ومن ناحية السعر لايزال غامضًا، ولكن يتوقع أن يأتي جهاز بلاى ستيشن PS5 بسعر يبدأ من 400 دولار .

وأكدت سونى أن الجهاز سيتوفر قريبًا جدًا فى الأسواق ربما خلال أسابيع، بغض النظر عن التحديات التى يفرضها تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 فى معظم دول العالم .

