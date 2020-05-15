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تكنولوجيا

Sony سوني تعلن انخفاض أرباحها بنسبة 57٪.. الأمل فى PlayStation 5

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:02 ص
Sony سوني تعلن انخفاض
Sony سوني تعلن انخفاض بنسبة 57٪
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قسم التكنولوجيا
أعلنت شركة سوني Sony اليابانية اليوم عن انخفاض مبيعاتها بنسبة 57% في أرباح الربع الأول من العام الحالى 2020، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، الأمر الذى نتج عنه توقف المستخدمين عن شراء الأجهزة الإلكترونية.

وبحسب ما ذكره موقع CNBC ،فإن شركة سونى تتوقع ارتفاع مبيعاتها مرة أخرى مع  إطلاق جهاز بلاى ستيشن 5  رسميًا، وقالت إن أجهزة بلاى ستيشن PlayStation 5 في طريقها للإصدار في الوقت المناسب لموسم صيف  2020  على الرغم من التحديات التي تمثلها جائحة فيروس كورونا العالمي.

وأضافت الشركة أن لديها 2.7 مليون مستخدم لخدمة PS Plus التى تقدمها من خلال اشتراك بقيمة 60 دولار سنوياَ، حيث تسمح لعشاق أجهزة PlayStation باللعب أونلاين online.

وسجلت شركة الإلكترونيات أرباح تشغيل بلغت 66٪ من مبيعات الألعاب، عبر التحميل من الانترنت في الربع الأول من عام 2020 حتى نهاية مارس بارتفاع  45٪ عن العام الماضي.

وتتوقع الشركة أن المطورين سيألفون جهازها الجديد PlayStation 5 سريعًا، ويستطيعون استغلال إمكانياته بشكل كامل فى وقت وصفته بـ الميت.

كما سيدعم الجهاز ميزة تشغيل ألعاب بلاى ستيشن 4، بالإضافة للألعاب المصممة له خصيصًا، وهي ميزة افتقدت لها منصات سوني للألعاب السابقة، وسيعتمد معالج قوي من نوع AMD.

أما عن سرعة الجهاز الفائقة الذى سيتمكن من العمل فى أقل من 1 ثانية فقط، وهو زمن قياسي، ومن ناحية التصميم سيختلف قليلًا عن بلاى ستيشن 4، لأن سوني منذ صددور بلاى ستيشن 2 لم تبتعد عن فكرتها فى التصميم، سوى ببعض التغييرات البسيطة.
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