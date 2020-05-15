Sony سوني تعلن انخفاض أرباحها بنسبة 57٪.. الأمل فى PlayStation 5

أعلنت شركة سوني Sony اليابانية اليوم عن انخفاض مبيعاتها بنسبة 57% في أرباح الربع الأول من العام الحالى 2020، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، الأمر الذى نتج عنه توقف المستخدمين عن شراء الأجهزة الإلكترونية.





وبحسب ما ذكره موقع CNBC ،فإن شركة سونى تتوقع ارتفاع مبيعاتها مرة أخرى مع إطلاق جهاز بلاى ستيشن 5 رسميًا، وقالت إن أجهزة بلاى ستيشن PlayStation 5 في طريقها للإصدار في الوقت المناسب لموسم صيف 2020 على الرغم من التحديات التي تمثلها جائحة فيروس كورونا العالمي.





وأضافت الشركة أن لديها 2.7 مليون مستخدم لخدمة PS Plus التى تقدمها من خلال اشتراك بقيمة 60 دولار سنوياَ، حيث تسمح لعشاق أجهزة PlayStation باللعب أونلاين online.





وسجلت شركة الإلكترونيات أرباح تشغيل بلغت 66٪ من مبيعات الألعاب، عبر التحميل من الانترنت في الربع الأول من عام 2020 حتى نهاية مارس بارتفاع 45٪ عن العام الماضي.





وتتوقع الشركة أن المطورين سيألفون جهازها الجديد PlayStation 5 سريعًا، ويستطيعون استغلال إمكانياته بشكل كامل فى وقت وصفته بـ الميت.





كما سيدعم الجهاز ميزة تشغيل ألعاب بلاى ستيشن 4، بالإضافة للألعاب المصممة له خصيصًا، وهي ميزة افتقدت لها منصات سوني للألعاب السابقة، وسيعتمد معالج قوي من نوع AMD.



