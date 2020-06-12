أخبار العلوم والتكنولوجيا.. سوني تعلن رسميا عن PS5 بأكثر من 4000 لعبة.. جوجل تقتبس أفضل 5 ميزات بـ iOS لأندرويد 11

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بـ "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
ازداد استخدام الناس مؤخرا وبصورة كبيرة، لموقع التواصل العالمي تويتر Twitter، للتعرف على الأحداث الجارية في العالم، لاسيما التى تخص جائحة فيروس كورونا المستجد.
كشفت صور مسربة، تصميم جهاز سامسونج اللوحي المرتقب Galaxy Tab S7، وقد شارك الحساب المسمى OnLeaks، على موقع تويتر التصميم النهائي لابلت سامسونج والذي يشبه إلى حد كبير سابقه Galaxy Tab S6.
انضمت شركة مايكروسوفت Microsoft، إلى شركتي IBM و Amazon، في اتخاذ موقف ضد استخدام تقنية التعرف على الوجوه في أقسام الشرطة، حتى يتم وضع المزيد من اللوائح لتنظيم التقنية.
أعلنت شركة آبل Apple، عن المزيد من التفاصيل حول مؤتمر المطورين العالمي WWDC لعام 2020، بما في ذلك موعد ووقت افتتاح الحدث.
أعلنت شركة سناب Snap، من خلال قمة شركاء سناب Snap Partner، عن أول الألعاب التي ستعمل بميزة الشخصيات الكرتونية الشهيرة Bitmoji، والتى ستطلق قريبا.
أطلقت جوجل Google، الإصدار التجريبي الأول من نظام التشغيل التابع لها Android 11 beta، والذي يضم مجموعة من الميزات الجديدة المقتبسة من نظام شركة آبل iOS.
كشفت أحدث التسريبات حول هاتف هواوي المرتقب ميت 40، على موقع ويبو Weibo الصيني، أن عملاقة التكنولوجيا الصينية تعتزم طرح سلسلة Mate 40، خلال فصل الخريف القادم.
أعلنت شركة سناب Snap، عن أحدى منتجاتها الجديدة وهي Snap Minis، وتعد واحدة من العديد من الميزات الجديدة التي تم الإعلان عنها في قمة شركاء سناب الافتراضية Snap Partner Summit.
كشفت شركة سوني Sony، رسميا النقاب عن تصميم الجيل الخامس من منصة الألعاب التابعة لها PlayStation، من خلال حدث عبر الإنترنت أعلنت فيه الشركة اليابانية عن بعض ألعاب PlayStation 5.