أخبار العلوم والتكنولوجيا.. سوني تعلن رسميا عن PS5 بأكثر من 4000 لعبة.. جوجل تقتبس أفضل 5 ميزات بـ iOS لأندرويد 11

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بـ "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:





SnapTube لا تستخدمه.. هكذا يمكنك تنزيل مقاطع فيديو تويتر

ازداد استخدام الناس مؤخرا وبصورة كبيرة، لموقع التواصل العالمي تويتر Twitter ، للتعرف على الأحداث الجارية في العالم، لاسيما التى تخص جائحة فيروس كورونا المستجد.













آبل تؤكد رسميا موعد مؤتمر المطورين WWDC 2020.. تفاصيل

أعلنت شركة آبل Apple ، عن المزيد من التفاصيل حول مؤتمر المطورين العالمي WWDC لعام 2020، بما في ذلك موعد ووقت افتتاح الحدث.



سناب تضيف ميزتها الشهيرة Bitmoji في الألعاب الخارجية.. فيديو

أعلنت شركة سناب Snap ، من خلال قمة شركاء سناب Snap Partner، عن أول الألعاب التي ستعمل بميزة الشخصيات الكرتونية الشهيرة Bitmoji، والتى ستطلق قريبا.





شركة سناب تعلن عن تطبيقات Snap Minis المصغرة.. تعرف عليها.. فيديو

أعلنت شركة سناب Snap ، عن أحدى منتجاتها الجديدة وهي Snap Minis، وتعد واحدة من العديد من الميزات الجديدة التي تم الإعلان عنها في قمة شركاء سناب الافتراضية Snap Partner Summit.







