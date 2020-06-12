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تكنولوجيا

شركة سناب تعلن عن تطبيقات Snap Minis المصغرة.. تعرف عليها.. فيديو

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:01 ص
تطبيق سناب شات
تطبيق سناب شات
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة سناب Snap، عن أحدى منتجاتها الجديدة وهي Snap Minis، وتعد واحدة من العديد من الميزات الجديدة التي تم الإعلان عنها في قمة شركاء سناب الافتراضية Snap Partner Summit.

ووفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني، تعد سناب مينيز Minis، مجموعة تطبيقات مصغرة، صممها مطورو التطبيقات الخارجية، والتى يمكن استخدامها مباشرةً داخل دردشات سناب شات مع الأصدقاء، دون الحاجة إلى الخروج من التطبيق.


وعند الإطلاق، سيتوفر 7 من تطبيقات سناب مينيز، تتضمن تطبيقًا لتنسيق جدولك في مهرجان Coachella الموسيقي القادم، نسخة مصغرة من Headspace للتأمل وإرسال رسائل مشجعة إلى الأصدقاء، وسيسمح أحدها وهو من شركة Atom Tickets للمستخدمين بمشاهدة مقاطع دعائية للأفلام معا، أو مشاهدة أوقات عرض الأفلام، ثم اختيار المقاعد كمجموعة قبل شراء التذاكر بصورة فردية.

وهناك تطبيق آخر من تطوير شركة Saturn ، Technologies حيث يسمح للطلاب بمشاركة ومقارنة جداول الفصول الدراسية في سناب شات.

وقال إيفان شبيجل Evan Spiegel، الرئيس التنفيذي لشركة سناب: "إن Minis ستساعد الشركة على توسيع نطاقها لتشمل التجارة الإلكترونية، مع المزيد من تجارب التسوق الاجتماعي التي تتيح للأصدقاء التصفح معًا".

الجدير بالذكر أن موقع The Information، كشف لأول مرة عن تطبيقات سناب Minis خلال الشهر الماضي، والتي تعد شبيها بالبرامج المصغرة لمواقع التواصل الصيني WeChat، والتى بسببها تحول إلى أشهر تطبيقات التواصل في الصين مع صافي إرباح بلغ 113 مليار دولار، حيث تتيح تلك التطبيقات المصغرة لمستخدمي المنصة شراء الطعام ودفع فواتيرهم وإكمال المهام الأخرى. 
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