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تكنولوجيا

سوني تعلن رسميا عن PS5 بأكثر من 4000 لعبة.. كل ما تريد معرفته عن بلاي ستيشن 5.. فيديو

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:01 ص
سوني تعلن رسميا عن
سوني تعلن رسميا عن PlayStation 5
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شيماء عبد المنعم
كشفت شركة سوني Sony، رسميا النقاب عن تصميم الجيل الخامس من منصة الألعاب التابعة لها PlayStation، من خلال حدث عبر الإنترنت أعلنت فيه الشركة اليابانية عن بعض ألعاب PlayStation 5

ووفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني، كشفت سوني عن تصميم جهاز PlayStation 5، من خلال حدث مباشر دام نحو ساعة كان مخصصا للإعلان عن الألعاب التي ستكون متاحة مع المنصة، وفيما يلي بلاي ستيشن 5 PlayStation 5. 


وتحتوي وحدة التحكم بالألعاب PS5، على تصميم باللونين الأبيض والأسود، وذلك للمنصة ذاتها ووحدة التحكم وسماعات الأذن، وجهاز التحكم، والكاميرا.

وعلى غرار Xbox Series X  يأتي بلاي ستيشن 5 بتصميم عمودى، وسيتضمن نسختيين عند الإطلاق،  الأولى مع قارئ أقراص ليزرية Ultra HD Blu-ray، والثاني بدون القارئ باسم بلاي ستيشن 5 النسخة الرقمية PlayStation 5 Digital Edition، ومن المتوقع أن يكون الإصدار الرقمي أرخص النسختين ولكن لم تذكر الشركة اليابانية خلال الحدث معلومات عن سعر الجهاز.

مواصفات بلاي ستيشن 5:

مثل جهاز Xbox Series X، يمكن وضع PS5 عموديًا أو أفقيًا تحت تلفزيون أو شاشة، حيث قامت سوني ببناء حامل يناسب أي من الاتجاهين، وتستخدم الشركة ما يشبه الحامل المختلف قليلًا للإصدار الرقمي من PS5. يبدو أيضًا أن الجزء العلوي من وحدة PS5 يحتوي على فتحات لتبديد الحرارة ، مع وجود منافذ USB-A و USB-C في الجهة الأمامية من الجهاز.

وتشترك منصة PS5، مع منصة ألعاب مايكروسوفت  Xbox Series X ، في بعض المواصفات مثل المعالج، ومعالج الرسوميات. ولكن وحدة ألعاب مايكروسوفت أقوي بواقع 12 تيرافلوب، بدلا من 10.28 تيرافلوب. ثم إن قرص التخزين الداخلي في جهاز مايكروسوفت سيأتي بسعة 1 تيرابايت، بدلا من 825 جيجابايت في جهاز سوني.

ويعمل جهاز بلاي ستيشن 5، بنسخة المخصصة من معالج الثماني النوى من نوع AMD Zen 2 بتردد 3.5 جيجاهرتز، ونسخة مخصصة من معالج الرسومات AMD RDNA 2 مع قوة 10.28 تيرافلوب، والذي يستخدم ترددات متغيرة على كل من وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات.

وتوفر المنصة ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع GDDR6 بحجم 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة 825 جيجابايت. وكانت قد ركزت سوني في السابق على قدرة أقراص SSD في تسريع تحميل الألعاب، وتدعم المنصة عرض ألعاب بجودة 8K، وألعاب 4K بسرعة 120 إطارا في الثانية، كما ستدعم تقنية الصوت الثلاثي الأبعاد، وستدعم وضع الاستهلاك المنخفض للطاقة لتوفير الطاقة.

وقد أعلنت سوني في شهر أبريل الماضي، تفاصيل عن ذراع التحكم DualSense، الذي يمتاز بردود الفعل الحسية المزودة بها مثل Haptic Feedback، مع زر جديد يدعم مشاركة سريعة للمحتوى، بالإضافة إلى لوحة D-pad مع أزرار في النصف العلوي من ذراع التحكم، بينما يأتي الجزء السفلي باثنان من عصا analog، كما يضم DualSense لوحة لمس تتوسط ذراع التحكم، مع شريط ضوئي بتصميم جديد على الجانبين.

وسيدعم PS5، عدد 4000 لعبة من ألعاب المنصة السابقة للشركة والمتاحة حاليا PlayStation 4، ومن بين الألعاب التى ستكون متاحة على منصة PlayStation 5:

1. لعبة Spider-Man: Miles Morales.

2. لعبة سباق السيارات Gran Turismo 7.

3. لعبة الفضاء Returnal.

4. لعبة  المغامرات Ratchet & Clank: Rift Apart.

5. لعبة المغامرات والحركة لعبة Final Fantasy XV.

6. لعبة Oddworld: Soulstorm.

7. لعبة الزومبي الشهيرة Resident Evil Village.
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