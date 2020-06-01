قبل إطلاقه بأيام.. سونى تعلن تفاصيل الإعلان الرسمى عن PlayStation 5 .. فيديو

أعلن الرئيس التنفيذى لشركة Sony سونى اليابانية، Jim Ryan جيم رايان، أن موعد إلاعلان الرسمى لمنصة الألعاب الأشهر فى العالم بلاى ستيشن 5 ، سيتم بثه في حدث أونلاين وسيستمر حوالى ساعة، كما سيناقش الألعاب الجديدة على المنصة.





وبحسب موقع CNET فإن الحدث سيلقى نظرة أولية على الألعاب التي سيتم تقديمها في PS5 بلاى ستيشن 5 ، حيث قال رايان عند الإعلان عن الحدث إن الألعاب القادمة إلى PS5 تمثل الأفضل في الصناعة على مستوى العالم، كما أنه سيتم العمل على تطوير تلك الألعاب بشكل مستمر.









وسيتم بث الحدث مباشرةً على حساب Sony PlayStation على موقع يوتيوب حيث يتاح للمتابعين الذين لم يستطيعوا مشاهدته بشكل مباشر على فيسبوك بسبب فرق التوقيت.





و من أبرز السمات المتوقعة لجهاز بلاى ستيشن PS5 هى دعم ميزة تشغيل ألعاب بلاى ستيشن 4، بالإضافة للألعاب المصممة له خصيصًا مع معالج قوي من نوع AMD.





ويأتى جهاز بلاى ستيشن PS5 بسرعة تحميل تصل إلى 5 جيجابايت فى الثانية، وهو ما سيوفر الكثير من الجهد على المطورين لتحميل أجزاء مختلفة من اللعبة بشكل متزامن، ومن ناحية السعر لايزال غامضًا، ولكن يتوقع أن يأتي جهاز بلاى ستيشن PS5 بسعر يبدأ من 400 دولار .





وكان محبو الألعاب قد أصيبوا بخيبة أمل من عرض الألعاب الذي أقامته شركة مايكروسوفت Microsoft في أوائل شهر مايو للإعلان عن سلسلة Xbox X ، وتم انتقاد هذا الحدث ، الذي تم وصفه على أنه مجموعة من الـ‘لانات المتقطعة للألعاب على أن يكون فرصة أولية لرؤية الألعاب وتقييمها.



