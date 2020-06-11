تعرف على مواصفات Samsung Galaxy M51.. قبل الإعلان الرسمي عنه

كشفت تسريبات جديدة أن شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية، تخطط لإطلاق هاتفها الجديد للفئة المتوسطة Samsung Galaxy M51 الشهر المقبل، وأفادت التسريبات المنشورة مؤخرًا على موقع Geekbench، بأن الهاتف سيحمل رقم SM-M515F.





وبحسب موقع gadgets التقني، تشير التسريبات إلى أن هاتف Samsung Galaxy M51 سيأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع AMOLED، بتقنية عرض Infinity-O، و بثقب أعلى يسار الشاشة يحتوى على الكاميرا الأمامية.





كما أظهرت التسريبات، أن هاتف Samsung Galaxy M51 سيأتى بكاميرا خلفية ثلاثية، بالإضافة إلى مستشعر بصمة إصبع تقليدي خلف الجهاز، بالإضافة إلى منفذ سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر، ومنفذ شاحن من نوع USB-C.





وسيعمل Samsung Galaxy M51 بمعالج قوي من نوع Qualcomm Snapdragon 675 ثماني النواة بقوة 1.8 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت، ويعمل على واجهة مستخدم One UI الخاصة بهواتف سامسونج على نظام تشغيل Android 10 .



