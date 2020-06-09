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تكنولوجيا

سامسونج تصدر هاتف Samsung Galaxy Fold 2 رخيصا لهذا السبب.. تعرف على السعر.. فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:11 م
امسونج ستصدر هاتف
امسونج ستصدر هاتف Samsung Galaxy Fold 2 بسعر أرخص لهذا السبب
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ندى على
تعتزم شركة سامسونج  إصدار هاتفها العملاق Samsung Galaxy Fold 2 خلال الشهور القادمة، حيث من المحتمل بشكل كبير أن تصدره الشركة في شهر أغسطس القادم، ولكن المفاجأة هى أن الهاتف سيكون بسعر أرخص من سابقه  Samsung Galaxy Fold. 

وكان هاتف Samsung Galaxy Fold الذى أصدرته شركة سامسونج العام الماضى قد أثار جدلا كبير بسبب ارتفاع ثمنه، ولكن الشركة تراجعت عن هذا الأمر العام الحالى وستصدره بسعر أرخص نسبيا. 


وبحسب موقع Slash Gear فإن سامسونج ستستخدم زجاج رقيق جدا في الهاتف، من نوع UTG وهو الزجاج الذى تم استخدامه من قبل في هاتف  Galaxy Z Flip القابل للطى الذى تم إصداره في بداية العام الحالى. 

واستخدمت سامسونج زجاج من نوع polyimide البوليميد وهو نوع من الزجاج الذى يشبه البلاستيك في هاتف Samsung Galaxy Fold القابل للطى العام الماضى، وهو نوع الزجاج الذى كان من المفترض أن تصدره سامسونج في هاتفها الجديد Samsung Galaxy Fold 2 القابل للطى. 

ومن المحتمل أن تقوم شركة سامسونج بتخفيض سعر هاتف  Galaxy Fold 2 القادم، حتى لا يواجه نفس انتقادات سابقه Galaxy Fold  ، حيث من المرجح أن يكون سعره أقل 100 دولار ليكون سعره  حوالى 1880 دولارا أى ما يعادل 430. 30   ألف جنيه مصرى.

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