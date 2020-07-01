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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا | 3 ميزات في واتساب لا يعرفها الكثيرون.. 4 أسباب تجعلك لا تشتري هواتف آيفون iPhone 12

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:02 ص
اخبار العلوم والتكنولوجيا
اخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، ونستعرضها فيما يلي:


استطاعت شركة أوبو Oppo في السنوات الماضية، الاستحواذ على معظم سوق الهواتف المتوسطة، إصدار هواتف بإمكانات عالية جدا ولكن بأسعار متوسطة ومناسبة، ويعتبر هاتف  Oppo A92sمن أفضل هواتف أوبو للفئة المتوسطة، وكذلك عدة هواتف أخرى منها Oppo A52 و OPPO A12 ، وفيما يلى نعرض أفضل هواتف أوبو للفئة  المتوسطة


كشفت تقارير أن الجيل الثانى من منصة الألعاب إكس بوكس Xbox، من شركة مايكروسوفت سيتم إطلاقها في شهر أغسطس القادم، كما أنها سيتم إصدارها بسعر رخيص نسبيا. 


اشترت شركة جوجل Google، شركة North، العاملة في مجال تطوير نظارات الواقع المعزز، حيث من المفترض أن تساعد خبرة الشركة وقدراتها، جوجل، على الاستثمار في الجهود المرتبطة بمجالات الـ"هارد وير"، ومستقبل الحوسبة الإلكترونية، وكذلك إصدار نظارات بتكنولوجيا الواقع المعزز. 


كشفت تقارير أن متصفح Microsoft Edge من شركة مايكروسوفت يقوم بتخزين البيانات الشخصية للمستخدمين، بدون حتى إذن منهم عند الانتقال إليه من متصفح آخر. 


يعتبر امتلاك scanner أو جهاز الماسح الضوئى مكلفا للبعض، للقيام بإرسال وثائق أو أوراق مهمة إلى مؤسسة أو أحد الأشخاص عبر الإنترنت، كما أنه أحيانا يتحتم على البعض إرسال أوراق مهمة ، ولكن المكان الذى يتواجد فيه لايحتوى على ماسح ضوئى. 


هناك العديد من الميزات في تطبيق المراسلة  WhatsApp  واتسآب، ورغم الاستخدام الكثير للتطبيق من عدد كبير جدا من المستخدمين، إلا أنهم لا يكتشفوا فيه بعض المميزات المهمة التى تساعدهم في التواصل بشكل أفضل. 


اكد محمود طه مدير تسويق ريلمي ان شركته فخوره بالنجاح الكبير الذي حققته في مصر حيث لديها حاليا مليون مستخدم في السوق المصري بالاضافه الى انها تحتل المرتبه الرابعه في ترتيب شركات المحمول العاملة  في مصر .


في ظل انتظار الجميع لهواتف  iPhone 12 ، التى تم تأجيل إطلاقها أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا، الذى أثر على عمليات الإنتاج بشكل كبير، وبعد ما تم الكشف عن العديد من التسريبات التى أعطتنا حتى الآن صورة شبه كاملة عن شكل هواتف آيفون iPhone 12 القادمة. 
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