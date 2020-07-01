أخبار العلوم والتكنولوجيا | 3 ميزات في واتساب لا يعرفها الكثيرون.. 4 أسباب تجعلك لا تشتري هواتف آيفون iPhone 12





اكد محمود طه مدير تسويق ريلمي ان شركته فخوره بالنجاح الكبير الذي حققته في مصر حيث لديها حاليا مليون مستخدم في السوق المصري بالاضافه الى انها تحتل المرتبه الرابعه في ترتيب شركات المحمول العاملة في مصر .



