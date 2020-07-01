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تكنولوجيا

جوجل تستحوذ على شركة North لتطوير نظارات الواقع المعزز

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:03 ص
جوجل تستحوذ على
جوجل تستحوذ على شركة North لتطوير نظارات الواقع المعزز
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ندى على
اشترت شركة جوجل Google  ، شركة North، العاملة في مجال تطوير نظارات الواقع المعزز، حيث من المفترض أن تساعد خبرة الشركة وقدراتها، جوجل، على الاستثمار في الجهود المرتبطة بمجالات الـ"هارد وير"، ومستقبل الحوسبة الإلكترونية، وكذلك إصدار نظارات بتكنولوجيا الواقع المعزز. 

وبحسب موقع The Verge فإن شركة North تقوم بتطوير نظارات للواقع المعزز يصل ثمنها إلى حوالى 1000 دولار أمريكى، وأنها ستصل للمستخدمين قبل نهاية العام، فيما لم تعلن جوجل عن تفاصيل الصفقة. 


وأطلقت شركة North نظاراتها للواقع المعزز في شهر يناير العام الماضى، باسم Focals 1.0 حيث بلغ سعرها 600 دولار ، وتحتوي النظارات على ليزر صغير في الذراع يعرض الصور أمام أعين المستخدمين، ويتم إقرانها بهواتف مرتديها من خلال البلوتوث لعرض الإشعارات ، وتقديم التوجيهات ، كما يمكنها الاتصال بشركة Uber.

وفي ديسمبر العام الماضي ، أعلنت شركة North أنها ستتوقف عن إصدار النسخة الأصلية من النظارات من أجل التركيز على إصدار آخر، ولكنها تراجعت عن قرارها بسبب استحواذ جوجل. 


وتعمل شركة آبل على تطوير سماعة رأس مدمجة بتكنولوجيا الواقع المعزز AR مع تكنولوجيا الواقع الافتراضى VR، مع خطة لإطلاقها عام 2022، الأمر الذى سيحدث ثورة تكنولوجية في عالم الأجهزة الذكية، حيث تأتى سماعة الرأس بشاشات فائقة الدقة، ما يجعل من المستحيل تقريبًا على المستخدم تمييز العالم الافتراضي عن العالم الحقيقي لجعل التجربة أكثر واقعية.
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