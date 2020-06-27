جوجل تطور ميزة في تطبيق المكالمات Google phone app لمعرفة سبب الاتصال

تعمل شركة جوجل Google على إطلاق ميزة جديدة في تطبيقها للمكالمات Google phone app ستمكن المستخدمين من معرفة سبب اتصال الشركات بهم قبل أن يقوموا بالرد.





وبحسب موقع Android Police فإن ميزة التحقق من المكالمات في جوجل أو Verified Calls هي ميزة تساعد المستخدمين على معرفة المزيد حول المكالمات الواردة قبل الرد عليها، وذلك بخلاف ميزة فحص المكالمات call screening، والتى تساعد على معرفة سبب المكالمة مع أى متصل.









وتتطلب المكالمات التي تم التحقق منها قيام الشركة بإرسال معلومات المكالمة إلى Google server ، ثم يدفع هذا السيرفر المعلومات إلى تطبيق Google phone app على هواتف المستخدمين.





وعند إجراء المكالمة الفعلية ، يتحقق التطبيق من معلومات المتصل مقابل تلك البيانات المخزنة للتحقق من أن المكالمة قادمة بالفعل من الشركة. و يعرض تطبيق Google phone app المكالمة على أنها تم التحقق منها ، ويقدم المعلومات المفيدة التي تمكنك من فهم سبب المكالمة، لتقرر إذا ما كنت ستقوم بالرد من عدمه.





وتساعد خاصية Verified Calls المستخدمين على تقليل القلق من تلقى مكالمات واردة غير معروفة، حيث تجعل المستخدمين يتخذون قرارا بشأن ما إذا المكالمة مهمة أم لا لتوفير وقت عدد كبير من المستخدمين.



