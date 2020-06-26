احذفها فورا.. 47 تطبيقا للألعاب تضر مستخدمي هواتف أندرويد

اكتشف فريق الأمان التابع لشركة Avast، أن 47 تطبيقا للألعاب على متجر جوجل بلاي Google Play، تحتوي على برامج إعلانية ضارة، يمكنها عرض العديد من الإعلانات المزعجة وغير مرغوب فيها، وتعد هذه البرامج الخبيثة أحدث التهديدات التى تضر مستخدمي هواتف أندرويد.
وبحسب ما ذكره موقع "pcmag"، يستخدم الـ47 تطبيقا طريقة شائعة تعرف باسم Adware، والتى يستخدمها سيئوا النية من مطوروا التطبيقات لكسب المال من المستخدمين عبر الإنترنت دون علمهم، ولكنها تضر بهواتف المستخدمين ضررا بالغ، إذ تتلف أجهزة أندرويد بسرعة فور تثبيت أحد هذه البرامج عليها.
وبينما حظرت جوجل معظم هذه التطبيقات التى كشفها فريق أمن أفاست، ولكن لا يزال 17 تطبيقا ضارا من بين الـ 47 التى أشارت إليهم أفاست، متواجدا على منصة جوجل بلاي، وقد تم تنزيلها أكثر من 15 مليون مرة، مما يعرض مستخدمي أندرويد Android وأجهزتهم للخطر.
وتملك البرنامج الإعلانية الضارة القدرة على إخفاء رمزها على أي جهاز مما يجعل من الصعب العثور عليها وحذفها، والتى تأخذ شكل حصان طروادة وتعمل متنكرة في شكل تطبيق شرعي، ثم تبدأ في دفع الإعلانات المزعجة على الجهاز المصاب، حتى بعد إلغاء تثبيتها.
وإليك فيما يلي قائمة بأبرز التطبيقات الـ47 التي اكتشفها فريق Avast وتضر بهواتف أندرويد، إذا كنت تمتلك أين منها على جهازك أحذفها فورا:
Draw Color by Number
Skate Board - New
Find Hidden Differences
Shoot Master
Stacking Guys
Disc Go!
Spot Hidden Differences
Dancing Run - Color Ball Run
Find 5 Differences
Joy Woodworker
Throw Master
Throw into Space
Divide it - Cut & Slice Game
Tony Shoot - NEW
Assassin Legend
Flip King
Save Your Boy
Assassin Hunter 2020
Stealing Run
Fly Skater 2020