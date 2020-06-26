احذفها فورا.. 47 تطبيقا للألعاب تضر مستخدمي هواتف أندرويد

Google Play ، تحتوي على برامج إعلانية ضارة، يمكنها عرض العديد من الإعلانات المزعجة وغير مرغوب فيها، وتعد هذه البرامج الخبيثة أحدث التهديدات التى تضر مستخدمي هواتف أندرويد . اكتشف فريق الأمان التابع لشركة Avast، أن 47 تطبيقا للألعاب على متجر جوجل بلاي، تحتوي على برامج إعلانية ضارة، يمكنها عرض العديد من الإعلانات المزعجة وغير مرغوب فيها، وتعد هذه البرامج الخبيثة أحدث التهديدات التى تضر مستخدمي





أجهزة أندرويد بسرعة فور تثبيت أحد هذه البرامج عليها. وبحسب ما ذكره موقع "pcmag"، يستخدم الـ47 تطبيقا طريقة شائعة تعرف باسم Adware، والتى يستخدمها سيئوا النية من مطوروا التطبيقات لكسب المال من المستخدمين عبر الإنترنت دون علمهم، ولكنها تضر بهواتف المستخدمين ضررا بالغ، إذ تتلفبسرعة فور تثبيت أحد هذه البرامج عليها.





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وبينما حظرت جوجل معظم هذه التطبيقات التى كشفها فريق أمن أفاست، ولكن لا يزال 17 تطبيقا ضارا من بين الـ 47 التى أشارت إليهم أفاست، متواجدا على منصة جوجل بلاي، وقد تم تنزيلها أكثر من 15 مليون مرة، مما يعرض مستخدمي أندرويد Android وأجهزتهم للخطر.





وتملك البرنامج الإعلانية الضارة القدرة على إخفاء رمزها على أي جهاز مما يجعل من الصعب العثور عليها وحذفها، والتى تأخذ شكل حصان طروادة وتعمل متنكرة في شكل تطبيق شرعي، ثم تبدأ في دفع الإعلانات المزعجة على الجهاز المصاب، حتى بعد إلغاء تثبيتها.





وإليك فيما يلي قائمة بأبرز التطبيقات الـ47 التي اكتشفها فريق Avast وتضر بهواتف أندرويد ، إذا كنت تمتلك أين منها على جهازك أحذفها فورا:





Draw Color by Number

Skate Board - New

Find Hidden Differences

Shoot Master

Stacking Guys

Disc Go!

Spot Hidden Differences

Dancing Run - Color Ball Run

Find 5 Differences

Joy Woodworker

Throw Master

Throw into Space

Divide it - Cut & Slice Game

Tony Shoot - NEW

Assassin Legend

Flip King

Save Your Boy

Assassin Hunter 2020

Stealing Run

Fly Skater 2020