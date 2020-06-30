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تكنولوجيا

Google Photos يوقف النسخ الاحتياطى لصور وفيديوهات تطبيقات الرسائل

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:02 ص
Google Photos يوقف
Google Photos يوقف النسخ الاحتياطى للصور والفيديوهات
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ندى على
قامت شركة جوجل بإجراء تغيير على تطبيق الصور الخاص بها Google Photos، وذلك عن طريق وقف خاصية الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية للصور الموجودة التى يتم مشاركتها في تطبيقات الرسائل. 

وبحسب موقع 9to5Google  فإن تطبيق الصور Google Photos كان يقوم بعملية نسخ تلقائى للصور التى يتم مشاركتها في تطبيقات الرسائل الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعى، إلا أنه سيتوقف عن حفظ هذه الصور بالإضافة إلى الفيديوهات. 


وتوقف جوجل عن السماح للصور والفيديوهات بالنسخ الاحتياطى وذلك لكثرة الصور والفيديوهات التى تم مشاركتها في تطبيقات الرسائل منذ بدء تفشى فيروس كورونا . 

ومنذ أيام، أطلقت شركة جوجل، تصميم جديد لتطبيق Google Photos، والذي يقدم ميزات جديدة للمستخدمين من بينها البحث وإستكشاف الصور في الخدمة وإحياء ذكريات الماضي.

ويتضمن التحديث الأخير لتطبيق صور جوجل Google Photos، أدوات وتجربة جديدة للبحث في التطبيق، وطرقًا جديدة للتنقل في التطبيق وأيقونة مبسطة، ويدعم التصميم الجديد المستخدم في البحث عن الصور القديمة بسلاسة والعثور على الصور القديمة بسهولة.
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