منها اختيار صور لتغيير الخلفية .. جوجل تطلق مزايا جديدة لـ Google Meet

أتاحت شركة جوجل لتطبيقها لمكالمات الفيديو Google Meet ، توفير عدد من الميزات الخاصة بخلفية الصور أثناء إجراء مكالمات الفيديو ، منها اختيار الصور التى يريدونها كخلفية. إجراء









وبحسب موقع The Verge فإن الميزات التى سيتيحها تطبيق Google Meet ستكون عبارة اختيار صور معينة للخلفية أو طمس الخلفية أو الخلفية الضبابية.













كما أن جوجل أتاحت أيضا مع هذه الميزات إمكانية استخدام وضع الإضاءة ، كما ستقوم بتوفير واجهة عرض لحوالى 49 مستخدم في نفس الوقت، وذلك لمساعدة مؤتمرات الفيديو التعليمية.









ورفعت جوجل عدد المستخدمين في التطبيق بشكل اجمالى إلى حوالى 100 مستخدم، ضمن عملية توسع كبير لتنافس تطبيق Zoom بعد أن كان عدد المشاركين في مكالمة الفيديو 32 شخص فقط.









كانت جوجل كشفت أنها ستقوم بدمج تطبيق مكالمتها للفيديو Google Meet إلى تطبيق Gmail لرسائل البريد الإلكترونى، وذلك على نظامى تشغيل هواتف iOS و Android لهواتف آيفون وأندرويد، حيث سيجد المستخدمون جدولًا لإجراء مكالمات واجتماعات الفيديو كما يمكنهم بدء المكالمات أو الانضمام إليها بضغطة واحدة.



