قبل إصداره.. تسريبات تكشف تطبيق الوضع المظلم على Google Maps.. صور

كشفت تسريبات، عن أن شركة جوجل، تعمل على تطوير خاصية dark theme أو الوضع المظلم لخدمة خرائطها Google Maps ، والتى تم رصد عدد من الخصائص الجديدة فيها، تجعلها تتميز عن أى تطبيق آخر حصل على نفس الميزة.





وبحسب موقع Android Police فإن خاصية الوضع المظلم قد صدرت لعدد كبير من التطبيقات إلا أن تطبيق Google Maps لم يحصل عليها حتى الآن، بسبب خصوصيته في الأساس حيث أنه تطبيق لتوضيح الخرائط والأماكن، والتى كان من الصعب إطلاق هذه الميزة له.





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وتوضح التسريبات أن التطبيق قد حصل على مظهر داكن بشكل أنيق، حيث أضفت جوجل درجة من اللون الأسود على خلفية التطبيق ولكن استطاعت إظهار الخرائط بشكل جيد.





كما قامت بإظهار الأماكن مثل المستشفيات والمطاعم وغيرها بألوان زاهية، كما استخدمت اللون الأبيض في كتابة أسماء الأماكن، حيث استخدمت اللون الأسود كخلفية.









وتوفر ميزة الوضع المظلم تحسين عمر البطارية على الهواتف التي تحتوي على شاشات OLED، حيث لا تستهلك وحدات البكسل التي تم إيقاف تشغيلها الطاقة من البطارية.