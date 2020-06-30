بديل scanner.. تعرف على أفضل 3 تطبيقات للمسح الضوئى للأوراق.. فيديو

يعتبر امتلاك scanner أو جهاز الماسح الضوئى مكلفا للبعض، للقيام بإرسال وثائق أو أوراق مهمة إلى مؤسسة أو أحد الأشخاص عبر الإنترنت، كما أنه أحيانا يتحتم على البعض إرسال أوراق مهمة ، ولكن المكان الذى يتواجد فيه لايحتوى على ماسح ضوئى.





والحل في مثل هذه الحالات هو تحميل أحد تطبيقات scanner أو الماسح الضوئى للقيام بإرسال أية أوراق عبر أحد تطبيقات الرسائل أو عبر البريد الإلكترونى الإيميل، بضورة واضحة وبحالة جيدة خاصة إذا كنت تقوم بالتقدم لوظيفة أو ترسلها لغرض مهم.









وذكرت صحيفة Indian Express أفضل 3 تطبيقات للمسح الضوئى للأوراق وهى :





1- تطبيق Adobe Scan





يلغي تطبيق Adobe Scan الحاجة إلى اقتناء ماسح ضوئي مخصص في المنزل أو المكتب، حيث كل ما عليك فعله هو التقاط صورة للمستند، وسيقوم التطبيق بقصّها وجعلها تبدو كمستند ممسوح ضوئيًا، ويتيح اقتصاص الصور وتحسينها في ثوانٍ ، مما يترك لك مستندًا رقميًا سهل القراءة حتى إذا لم تكن كاميرا هاتفك تتمتع بنقاء واضح، كما يمكنك التطبيق من ضم المستندات معًا وإضافة التعليقات التوضيحية الخاصة بك في الأعلى ثم مشاركة النتيجة كملف PDF أو JPG.





2- تطبيق Microsoft Office Lens





والتطبيق تم تطويره من شركة مايكروسوفت Microsoft، ويتيح لك التطبيق مسح جميع أنواع المستندات وإرسالها إلى Word أو Powerpoint مباشرة، كما يعمل التطبيق على هواتف آيفون وأندرويد وعلى سطح المكتب لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب.





3- تطبيق PhotoScan





ويوفر التطبيق التقاط الصورالمطبوعة بسرعة وسهولة ، كما يقوم بإجراء عمليات مسح رقمية محسنة للصور الغير نقية، وتم تطوير تطبيق PhotoScan من شركة جوجل يتيح مسح الصور المطبوعة ضوئيًا وحفظها كنسخ رقمية، كما يعمل التطبيق تحديد و قص الصور .



