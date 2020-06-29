أفضل تطبيقات مجانية لخفض التوتر.. تعرف عليها.. فيديو

يعتبر التوتر من أسوأ الأمراض النفسية في تاريخنا المعاصر، ويؤثر التوتر على كافة أعضاء الجسم خاصة القلب ويعمل على إضعاف الرئة وغيرها كما يسبب العديد من الأمراض الخطيرة، ولا تتوقف مشكلة التوتر عند الأذى الجسدى فقط.





وتمتد الآثار السيئة للتوتر إلى مشكلات أخرى مثل قلة إنتاجية الشخص، وكفائته في العمل أو الدراسة، بسبب الضغط الشديد على الأصعاب، بالإضافة إلى تدمير علاقاته مع أسرته، و أصدقائه، و المحيطين به، وذكر موقع Healthline الطبى عدد من التطبيقات التى تعمل خفض التوتر بشكل فعال :









تطبيق Stop Panic & Anxiety Self-Help

وهو تطبيق مجانى يعمل على خفض نوبات الهلع الشديدة، ويذكرك التطبيق بنقاط قوتك وقدرتك على التأقلم عند التوتر الشديد، وتم تصميم يوميات داخل التطبيق لمساعدتك على ملاحظة وتحدي التفكير الذي يؤدي إلى التوتر، ويتميز التطبيق أيضًا بالمحتوى الصوتي والقراءة التي تمكّنك من خلال التقنيات المستندة إلى العلاج السلوكي المعرفي التي يمكن أن تساعد في إيقاف نوبات الهلع.





تطبيق Calm

تعتبر ضغوطات العمل سواء من المنزل أو من الخارج، أمرا صعبا وقد يكون أخذ لحظة من الهدوء أمرًا مهمًا للصحة العقلية، وتطبيق تطبيق Calm هو أحد تطبيقات التأمل للقدرة على التركيز في اتخاذ قرار صحيح بشأن أمر مهم في العمل ويحتوى على نصائح تساعدك على الهدوء و التركيز، وتمارين للتنفس للحد من القلق، كما أن التطبيق مطور من قبل خبراء في علم النفس يساعدونك للحصول معظم الوقت على التركيز اللازم عن طريق الهدوء وتخطى الضغط.





تطبيق Stop, Breathe, and Think

هو تطبيق لخفض التوتر اليومي ولتهدذى الأعصاب ويطالبك بإدخال ما تشعر به، كذلك وصف حالتك المزاجية عند فتح التطبيق ويقترح عليك القيام بالتأمل أو تمارين لليوجا التى من الممكن أن تساعدك بشكل أفضل في تلك اللحظة ، كما يقترح تمارين للتنفس العميق، وتتيح لك ميزة تسجيل الوصول أيضًا تتبع حالتك المزاجية ، حتى تتمكن من فحص ما تشعر به أكثر والتركيز على فهم تلك المخاوف بشكل أفضل ، وبالتالى التخلص منها.



