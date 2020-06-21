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فيديوجراف.. أطعمة ترفع التركيز وتقلل التوتر

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:01 م
طلبة الثانوية العامة
طلبة الثانوية العامة
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آلاء حسن
تختلف الامتحانات هذا العام عن الأعوام الماضية لأنها ستقام في ظل تفشي فيروس كورونا ويعاني بعض الطلاب من التوتر والخوف .


ووجه الأطباء لهم عدة نصائح قبل بداية الامتحانات أهمها تناول الأغذية الصحية والمفيدة خاصة الغنية بالعناصر غذائية وتحد من التوتر .

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ولمزيد من المعلومات اليكم فيديوجراف يكشف الاطعمة التي يجب تناولها للحد من التوتر والخوف لطلبة الثانوية العامة .........

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