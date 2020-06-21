فيديوجراف.. أطعمة ترفع التركيز وتقلل التوتر

تختلف الامتحانات هذا العام عن الأعوام الماضية لأنها ستقام في ظل تفشي فيروس كورونا ويعاني بعض الطلاب من التوتر والخوف .
ووجه الأطباء لهم عدة نصائح قبل بداية الامتحانات أهمها تناول الأغذية الصحية والمفيدة خاصة الغنية بالعناصر غذائية وتحد من التوتر .
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ولمزيد من المعلومات اليكم فيديوجراف يكشف الاطعمة التي يجب تناولها للحد من التوتر والخوف لطلبة الثانوية العامة .........
ووجه الأطباء لهم عدة نصائح قبل بداية الامتحانات أهمها تناول الأغذية الصحية والمفيدة خاصة الغنية بالعناصر غذائية وتحد من التوتر .
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ولمزيد من المعلومات اليكم فيديوجراف يكشف الاطعمة التي يجب تناولها للحد من التوتر والخوف لطلبة الثانوية العامة .........