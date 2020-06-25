في اليوم الثاني للثانوية العامة.. حيل لتقوية المناعة ومحاربة العدوى.. نصائح للمذاكرة بشكل أفضل وتقليل نسبة التوتر



وقال الدكتور هانى الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، في منشور لها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن هناك بعض النصائح التي يجب أن يتبعها

وقال الدكتور هانى الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، في منشور لها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن هناك بعض النصائح التي يجب أن يتبعها طلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات، وذلك مع خروجهم من المنزل لخوض اختبارات الثانوية العامة 2020 ، ومن أبرز هذه النصائح ما يلي:







1- وجبة الفطور:



يجب أن يحرص طلاب الثانوية العامة على تناول كوب من عصير الليمون المحلى بملعقة عسل نحل.



2- ارتداء الكمامة:



يجب أن يتجنب طلاب الثانوية العامة نزع الكمامة حتى العودة إلى المنزل.



3- زجاجة مياه :



يجب أن يستخدم كل طالب زجاجة مياه شخصية، ولا يتبادلها مع أصدقائه.



4- تناول الطعام خارج المنزل:



لا يجب تناول الأطعمة المكشوفة خلال التواجد خارج المنزل.



5- المصافحة:



لا يجب على طلاب الثانوية العامة مصافحة زملائهم عند ملاقاتهم ، وعليهم الحفاظ على مسافة مترين فيما بينهم.



6- غسل الوجه واليدين:



ضرورة الحرص من جانب طلاب الثانوية العامة على غسل أيديهم ووجهه بالماء والصابون جيدا بعد العودة للمنزل مباشرة، دون ملامسة أى أدوات أو أشياء داخل المنزل.



7- الوقاية:



يجب الاحتفاظ بزجاجة كحول لتطهير الأدوات الصحية عند استخدام دورة المياه، وبعدها.



8- الكمامات القماش:



إذا كان طالب الثانوية العامة ي رتدي الكمامة القماش ، فعليه بغسلها جيدا بالماء والصابون وتركها لكي تجف، ثم ارتداؤها في اليوم التالي نظيفة.



9- النوم: