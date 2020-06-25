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في اليوم الثاني للثانوية العامة.. حيل لتقوية المناعة ومحاربة العدوى.. نصائح للمذاكرة بشكل أفضل وتقليل نسبة التوتر

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:14 م
ثانوية عامة
ثانوية عامة
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لمياء الياسين

  • 10 نصائح يقدمها هاني الناظر لطلاب الثانوية العامة.. احرص عليها 
  • بعيدًا عن التوتر.. نصائح للمذاكرة بشكل أفضل  
  • مش بس لرفع المناعة.. أغذية لصحة الجهاز العصبي لطلبة الثانوية العامة  
  • مع استمرار المخاوف من عدوى كورونا لطلاب الثانوية العامة.. كيف تحمي نفسك


يتعرض طلاب الثانوية العامة والأزهرية هذا العام إلي ضغط عصبي بسبب الظروف التي تمر بها البلاد وتفشي فيروس كورونا، وذلك بالإضافة إلى ضغط الامتحانات والمذاكرة وهناك العديد من النصائح التي يجب أن يتبعها طلاب الثانوية العامة خلال  فترة الامتحانات، حتى يحافظوا على صحتهم مع انتشار فيروس كورونا، ولكي تمر هذه الفترة بسلام دون إصابتهم بالعدوى، حيث إن الهدف من هذه النصائح هو تعزيز مناعة الجسم . لطلاب الثانوية العامة. 

وقال الدكتور هانى الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، في منشور لها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن هناك بعض النصائح التي يجب أن يتبعها طلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات، وذلك مع خروجهم من المنزل لخوض اختبارات الثانوية العامة 2020، ومن أبرز هذه النصائح ما يلي: 


1- وجبة الفطور:

يجب أن يحرص طلاب الثانوية العامة على تناول كوب من عصير الليمون المحلى بملعقة عسل نحل.

2- ارتداء الكمامة:

يجب أن يتجنب طلاب الثانوية العامة نزع الكمامة حتى العودة إلى المنزل.

3-  زجاجة مياه:

يجب أن يستخدم كل طالب زجاجة مياه شخصية، ولا يتبادلها مع أصدقائه.

4- تناول الطعام خارج المنزل:

لا يجب تناول الأطعمة المكشوفة خلال التواجد خارج المنزل.

5- المصافحة:

لا يجب على طلاب الثانوية العامة مصافحة زملائهم عند ملاقاتهم، وعليهم الحفاظ على مسافة مترين فيما بينهم.

6- غسل الوجه واليدين:

ضرورة الحرص من جانب طلاب الثانوية العامة على غسل أيديهم ووجهه بالماء والصابون جيدا بعد العودة للمنزل مباشرة، دون ملامسة أى أدوات أو أشياء داخل المنزل.

7- الوقاية:

يجب الاحتفاظ بزجاجة كحول لتطهير الأدوات الصحية عند استخدام دورة المياه، وبعدها.

8- الكمامات القماش:

إذا كان طالب الثانوية العامة يرتدي الكمامة القماش، فعليه بغسلها جيدا بالماء والصابون وتركها لكي تجف، ثم ارتداؤها في اليوم التالي نظيفة.

9- النوم:

الخطوة الأهم بالنسبة لطلاب الثانوية العامة هي النوم مبكرا، ولمدة لا تقل عن 8 ساعات خلال فترة الليل.

المذاكرة بشكل افضل .

ومن جانبها قدمت ريهام علام مدربة التربية الإيجابية مجموعة من النصائح العامة تساعد على المذاكرة بشكل افضل .


ونصحت ريهام علام في تصريح لموقع "صدى البلد"، طلاب الثانوية العامة بتحديد هدف محدد وكلية معينة للوصول لها، وبالتالي اجتياز الصعوبات التي يواجهونها خلال المذاكرة.

وأوضحت ريهام علام، أنه يمكن وضع مجموعة من الأهداف،  حتى لا نصاب بالإحباط من عدم وجود بدائل في حالة عدم التوفيق في الالتحاق بالكلية الأساسية لك، ومن أبرز النصائح التي يجب اتباعها للمذاكرة بشكل جيد ما يلي:

1- لابد من إجراء خطة للمذاكرة بالمواد بشكل يتناسب مع مجهود الطالب.

2- تحديد توقيت زمني لبدء المذاكرة والانتهاء منها مع إعطاء نفسك راحة استعادة تركيزك ثم المعاودة.

3- تحديد الطريقة المناسبة للمذاكرة دون التفكير في جميع المواد في وقت واحد .

4- لا تضغط نفسك في المذاكرة، فلابد من تحديد وقت المذاكرة والنوم ايضا.

5- عدم الاعتماد على المنبهات والكافيهات، وذلك لأن الإكثار منها يعرضك لعدم التركيز عكس ما تتوقع .

6- أحرص دائمًأ على تناول الأطعمة الغذائية الصحية خلال المذاكرة مع المشروبات التى تمدك بالطاقة .

7- من الممكن تناول المكسرات مما يمنحك طاقة أكبر خلال المذاكرة، وذلك لأنها غنية بالفيتامينات.
أغذية لصحة الجهاز العصبي

بجانب النصائح السابقة قدمت الدكتورة سهام سوقيه استشاري التغذية عددا من أهم الأغذية المفيدة لصحة الجهاز العصبي والتي يمكن تقديمها الي الطلاب وهي :

 البوتاسيوم :
فمن المعروف عن البوتاسيوم أنه أحد العناصر التي تحارب التعب والوهن وينشط الأعصاب.

ويتوفر في الأغذية التالية :
الموز و الافوكادو و البطاطا الحلوة و السبانخ والفاصوليا البيضاء والزبادي و المحار و الجزر

والأسماك الدهنية : مثل السلمون والذي يحتوي على أوميجا ٣ المفيد لنمو الخلايا العصبية، والجوز، حيث يقلل احتمالية الزهايمر وينشط الذاكرة
الزعتر : ينشط الذاكرة ويزيد من قوتها


كيف يحمى الطلاب أنفسهم من عدوى كورونا

نصح الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بضرورة تعرض الطلبة من أجل التفوق وقهر فيروس كورونا لـ حصة يومية من أشعة الشمس.


وقال بدران فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد، إن الشمس المشرقة تحسن المزاج  وتزيد من مستوى فيتامين د فى الجسم.


وأضاف أن العديد من الدراسات كشفت عن أهمية فيتامين د المناعية فى الوقاية من عدوى كورونا ، و الحد من مضاعفات مرض كوفيد -19 .


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وأكد أن فيتامين د يزيد من إنتاج السيروتونين  فى المخ موضحا أن نقص السيروتوين  يسبب كآبة وعدوانية وعبوس وإنتحار وتعب دائم  خاصة خلال النهار فضلا عن قلة النوم واضطرابات النوم


حذر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، طلاب الثانوية العامة من نقص السوائل فى الجسم، فهو يؤثر بشكل سلبي على المخ.


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وأكد أن فقدان السوائل سبب شائع للشعور بالتعب نتيجة بطء الدورة الدموية، خاصة في المخ، وبالتالي أكسجين أقل مع تراكم أحماض تسبب التعب، موضحا أن المخ يحتاج الماء دومًا، ولأن 80% من المخ ماء، فإن نقص الماء يسبب عدم التركيز ويضعف من نشاط المخ، ويسبب الشعور بالإجهاد والكآبة.

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