في اليوم الثاني للثانوية العامة.. حيل لتقوية المناعة ومحاربة العدوى.. نصائح للمذاكرة بشكل أفضل وتقليل نسبة التوتر

- 10 نصائح يقدمها هاني الناظر لطلاب الثانوية العامة.. احرص عليها
- بعيدًا عن التوتر.. نصائح للمذاكرة بشكل أفضل
- مش بس لرفع المناعة.. أغذية لصحة الجهاز العصبي لطلبة الثانوية العامة
- مع استمرار المخاوف من عدوى كورونا لطلاب الثانوية العامة.. كيف تحمي نفسك
وقال الدكتور هانى الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، في منشور لها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن هناك بعض النصائح التي يجب أن يتبعها طلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات، وذلك مع خروجهم من المنزل لخوض اختبارات الثانوية العامة 2020، ومن أبرز هذه النصائح ما يلي:
1- وجبة الفطور:
يجب أن يحرص طلاب الثانوية العامة على تناول كوب من عصير الليمون المحلى بملعقة عسل نحل.
2- ارتداء الكمامة:
يجب أن يتجنب طلاب الثانوية العامة نزع الكمامة حتى العودة إلى المنزل.
3- زجاجة مياه:
يجب أن يستخدم كل طالب زجاجة مياه شخصية، ولا يتبادلها مع أصدقائه.
4- تناول الطعام خارج المنزل:
لا يجب تناول الأطعمة المكشوفة خلال التواجد خارج المنزل.
5- المصافحة:
لا يجب على طلاب الثانوية العامة مصافحة زملائهم عند ملاقاتهم، وعليهم الحفاظ على مسافة مترين فيما بينهم.
6- غسل الوجه واليدين:
ضرورة الحرص من جانب طلاب الثانوية العامة على غسل أيديهم ووجهه بالماء والصابون جيدا بعد العودة للمنزل مباشرة، دون ملامسة أى أدوات أو أشياء داخل المنزل.
7- الوقاية:
يجب الاحتفاظ بزجاجة كحول لتطهير الأدوات الصحية عند استخدام دورة المياه، وبعدها.
8- الكمامات القماش:
إذا كان طالب الثانوية العامة يرتدي الكمامة القماش، فعليه بغسلها جيدا بالماء والصابون وتركها لكي تجف، ثم ارتداؤها في اليوم التالي نظيفة.
9- النوم:
الخطوة الأهم بالنسبة لطلاب الثانوية العامة هي النوم مبكرا، ولمدة لا تقل عن 8 ساعات خلال فترة الليل.
ونصحت ريهام علام في تصريح لموقع "صدى البلد"، طلاب الثانوية العامة بتحديد هدف محدد وكلية معينة للوصول لها، وبالتالي اجتياز الصعوبات التي يواجهونها خلال المذاكرة.
1- لابد من إجراء خطة للمذاكرة بالمواد بشكل يتناسب مع مجهود الطالب.
نصح الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بضرورة تعرض الطلبة من أجل التفوق وقهر فيروس كورونا لـ حصة يومية من أشعة الشمس.
وقال بدران فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد، إن الشمس المشرقة تحسن المزاج وتزيد من مستوى فيتامين د فى الجسم.
وأضاف أن العديد من الدراسات كشفت عن أهمية فيتامين د المناعية فى الوقاية من عدوى كورونا ، و الحد من مضاعفات مرض كوفيد -19 .
اقرا أيضا
رغم التباعد الاجتماعى كيف ينتقل فيروس كورونا إلى الآف الأشخاص
وأكد أن فيتامين د يزيد من إنتاج السيروتونين فى المخ موضحا أن نقص السيروتوين يسبب كآبة وعدوانية وعبوس وإنتحار وتعب دائم خاصة خلال النهار فضلا عن قلة النوم واضطرابات النوم
حذر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، طلاب الثانوية العامة من نقص السوائل فى الجسم، فهو يؤثر بشكل سلبي على المخ.
اقرا أيضا
قبل الامتحان الأول هاتي الناظر يقدم نصائح لطلاب الثانوية العامة
وأكد أن فقدان السوائل سبب شائع للشعور بالتعب نتيجة بطء الدورة الدموية، خاصة في المخ، وبالتالي أكسجين أقل مع تراكم أحماض تسبب التعب، موضحا أن المخ يحتاج الماء دومًا، ولأن 80% من المخ ماء، فإن نقص الماء يسبب عدم التركيز ويضعف من نشاط المخ، ويسبب الشعور بالإجهاد والكآبة.