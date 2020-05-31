في فترة العزل .. 4 نصائح غذائية لصحة أفضل

مع انتشار جائحة كورونا في البلاد وجلوس الأشخاص للعمل في المنزل، ادى إلى كسل البعض، وزيادة وزن البعض الأخر، فالجلوس أمام الحاسب الألى طوال اليوم يجعلك تأكل بشراهة دون وعي.
قدم بوجا ماخيجا اخصائي التغذية عبر موقع food بعض النصائح للحفاظ على تغذية الجسم والوزن المثالي خلال فترة الحجر المنزلي.
وجبة الإفطار
تعد وجبة الإفطار من الوجبات الضرورية لصحة الجسم، فهي تعمل على مد الجسم بالطاقة التي يقوم بها الشخص بإنجاز مهامه اليومية، ونصح اخصائي التغذية ببعض الأطعمة الصحية التي تقدم في وجبة الإفطار مثل الشوفان بالعسل والفواكه لاحتوائه على عناصر غذائية صحية للجسم.
شرب الماء
شرب الماء من أكثر النصائح التي تتردد على ألسنة الاطباء حول العالم، حيث أكد على أهميتها الدكتور يوجا ماخيخا مشيرا أن يجب شرب من 8 إلى 12 كوب ماء في اليوم الواحد، لتعمل على ترطيب الجسم، وتقوية الجهاز المناعي ضد الفيروسات، كما تعد عادة شرب الماء توحي الشخص بالشبع.
عدم الإفراط في الكافيين
يميل الكثير من الاشخاص إلى تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين مثل الشاي والقهوة وغيرهم من المنبهات، ولكن أتضح أن تلك المشروبات تضر بالصحة بشكل كبير، فهي تعمل على زيادة الحموضة في المعدة، وتسبب بعض الأعراض مثل القلق والعصبية والصداع.
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اتباع نظام غذائي صحي
يجب الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة طوال فترة العزل المنزلي، فهي من اكثر العادات الخاطئة المسببه لزيادة كبيرة في الوزن، فلابد من استبدالها ببعض الأطعمة الصحية مثل السلطة والفواكه والخضروات الغنية بالدهون الصحية.